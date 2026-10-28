Un ensayo demuestra la eficacia de un fármaco en la supervivencia de cáncer de endometrio avanzado

GIRONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico internacional con participación del Institut Català d'Oncologia (ICO) en Girona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha demostrado que un nuevo conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) mejora significativamente el control y la supervivencia en cáncer de endometrio avanzado tratado previamente con quimioterapia basada en platino e inmunoterapia.

Los resultados, presentados en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología y publicados en 'The Lancet', apuntan este ADC, llamado sacituzumab tirumotecan (sac-TMT), como nueva posible alternativa terapéutica para estas pacientes, que actualmente disponen "de pocas alternativas y eficacia limitada", informa el ICO en un comunicado de este miércoles.

El ensayo ha incluido a 776 pacientes con cáncer de endometrio avanzado o recurrente de varios países, asignadas aleatoriamente a recibir sac-TMT o uno de los tratamientos estándar, y ha buscado evaluar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global.

Después de un seguimiento medio de 14 meses, el nuevo tratamiento aumentó la supervivencia libre de progresión de 3,9 a 7,2 meses, con una reducción del riesgo de progresión de la enfermedad o muertes.

En cuanto a supervivencia global, la media fue de 19 meses en pacientes con sac-TMT frente a 12,1 meses en tratamiento estándar, lo que representa una diferencia de cerca de 7 meses y una reducción de 32% de riesgo de muerte.