Un ensayo clínico sugiere que una terapia con anticuerpos podría ayudar a la remisión del VIH en bebés

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MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo ensayo clínico de la Facultad de Medicina del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado (Estados Unidos), realizado con 61 lactantes, los bebés que viven con el VIH pueden tolerar un régimen de tratamiento avanzado que combina la terapia antirretroviral (TAR) estándar con anticuerpos neutralizantes de amplio espectro (bNAbs) contra el VIH.

Si bien se necesita más investigación con anticuerpos más potentes, los hallazgos muestran que los bNAbs probablemente sean seguros para este grupo vulnerable y podrían ayudar a lograr la remisión duradera del VIH sin necesidad de TAR. Aunque el mundo ha avanzado en la lucha contra el VIH, 1,5 millones de bebés y niños aún viven con el virus en todo el mundo. Estos niños generalmente deben recibir TAR de por vida, ya que no existe cura y el virus tiende a establecerse rápidamente en reservorios.

EL ESTUDIO EXPLORA UNA POSIBLE VÍA HACIA LA REMISIÓN DEL VIH

Sin embargo, un tratamiento intensivo con TAR durante los primeros días de vida puede limitar el alcance del virus y reducir el reservorio. Un enfoque para lograrlo consiste en el uso de bNAbs como terapia de apoyo junto con la TAR para eliminar aún más el virus y reforzar las defensas inmunitarias. El trabajo se publica en 'Science Translational Medicine'.

Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre bNAbs se han realizado con adultos que viven con el VIH, y no estaba claro si los beneficios observados hasta ahora se aplicarían a los bebés infectados.

Para responder a esta pregunta, los investigadores realizaron un ensayo clínico con 61 lactantes que vivían con VIH-1 y que habían comenzado la terapia antirretroviral (TAR) en las dos semanas previas. De estos, 31 recibieron TAR sola, mientras que los otros 30 recibieron TAR junto con un anticuerpo neutralizante de amplio espectro (bNAb) anti-VIH llamado VRC01, el cual no mostró problemas de seguridad. Si bien no se observaron diferencias entre los dos grupos en la disminución del ADN viral del VIH después de 14 semanas, el análisis del equipo sugirió que concentraciones más altas de VRC01 podrían reducir los niveles de ADN viral de manera más efectiva. Los científicos también identificaron algunos signos iniciales de resistencia viral en algunos lactantes que recibieron VRC01.

"Nuestro estudio destaca que los lactantes que viven con VIH constituyen una población única, y los resultados de los ensayos clínicos en adultos podrían no ser directamente aplicables a los lactantes", concluyen los investigadores, señalando que serán necesarios ensayos adicionales con bNAbs más potentes o combinaciones de varios bNAbs para determinar si este enfoque será viable como estrategia terapéutica.