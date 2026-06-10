Un ensayo clínico demuestra que un fármaco inmunomodulador puede prevenir la artritis reumatoide

Archivo - Equipo investigador - IDIBAPS - Archivo

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio multicéntrico liderado por profesionales del Clínic-Idibaps ha demostrado que el fármaco inmunomodulador, abatacept es más eficaz que el tratamiento convencional con hidroxicloroquina para prevenir la evolución hacia la artritis reumatoide en pacientes con reumatismo palindrómico.

El reumatismo palindrómico se caracteriza por episodios intermitentes de inflamación articular con crisis agudas que duran pocos días y se resuelven espontáneamente; y aproximadamente la mitad de las personas terminan desarrollando artritis reumatoide, una enfermedad crónica que causa daño articular "irreversible", explica el Idibaps en un comunicado de este miércoles.

Publicado en 'Nature Medicine', el ensayo ha seguido durante dos años a 70 pacientes con reumatismo palindrómico para comparar la eficacia de la hidroxicloroquina --estrategia habitual-- con el abatacept, fármaco que modula el sistema inmunitario con la inhibición de los linfocitos, para reducir la progresión hacia la artritis reumatoide.

Los resultados muestran que el tratamiento con abatacept reduce "de forma muy significativa" la progresión hacia la artritis reumatoide.

Con este fármaco "solo" el 20% de los pacientes acaban desarrollando artritis, en comparación con el 50% de los tratados con hidroxicloroquina.

Además, los pacientes tratados con abatacept no sólo evitan la progresión en la artritis reumatoide, sino que también presentan una mejora significativa de los síntomas del reumatismo palindrómico con "una mayor frecuencia de remisión completa de las crisis y episodios inflamatorios de menor intensidad".