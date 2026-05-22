Enfermeras pediátricas reclaman una implantación "homogénea" y "efectiva" de la especialidad en toda España

Archivo - Imagen de recurso de una enfermera y un niño. - MACNIAK - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), la Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP) y la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN) han reclamado la implantación "homogénea" y "efectiva" de la especialidad de enfermería pediátrica en todas las comunidades autónomas.

Las entidades denuncian las "desigualdades territoriales" en el desarrollo e implantación efectiva de la especialidad de enfermería pediátrica en el país. "La existencia de profesionales altamente cualificados no siempre se traduce en una adecuada dotación de enfermeras pediátricas en todos los ámbitos en los que su presencia resulta necesaria", subrayan.

En el marco del Día Internacional de la Enfermera Pediátrica, la tres sociedades se han unido para reconocer, visibilizar y reivindicar la "labor esencial" que desempeñan las enfermeras pediátricas en la atención integral a la infancia, la adolescencia y sus familias.

A través de un manifiesto, las entidades destacan que esta conmemoración constituye una oportunidad para poner en valor "el compromiso, la competencia profesional y la contribución" de las enfermeras especialistas en pediatría en todos los ámbitos asistenciales y comunitarios. "Su labor resulta fundamental para garantizar cuidados seguros, humanizados, individualizados y sustentados en la mejor evidencia científica disponible", añaden.

Asimismo, resaltan que estas profesionales desarrollan su actividad en atención primaria, hospitales, unidades neonatales, servicios de urgencias, cuidados intensivos pediátricos y neonatales, salud mental, centros educativos, atención domiciliaria y recursos comunitarios, acompañando a niños, adolescentes y sus familias a lo largo de todas las etapas del desarrollo y en situaciones de diversa complejidad clínica y social.

Por otra parte, afirman que desempeñan un "papel clave" en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la vacunación e inmunización, el seguimiento del crecimiento y desarrollo, la atención a la cronicidad y complejidad infantil, la educación sanitaria y el acompañamiento emocional de pacientes y familias.

DERECHO DE TODOS LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

En este sentido, aseguran que el contexto actual plantea "importantes desafíos" para la salud infantil y adolescente. Así, consideran que el incremento de los problemas de salud mental, el aumento de la cronicidad y de la complejidad neonatal, las desigualdades sociales en salud, la violencia o el sedentarismo exigen reforzar los cuidados especializados y garantizar una atención adaptada a las necesidades específicas de la población infantil y adolescente.

Por ello, reivindican el derecho de todos los niños y adolescentes a recibir cuidados proporcionados por enfermeras especialistas en pediatría, así como el reconocimiento pleno de las competencias específicas de estas profesionales.

Tras ello, piden el incremento de plazas de formación sanitaria especializada EIR y la consolidación de puestos específicos de enfermería pediátrica. Además, reclaman la presencia de enfermeras pediátricas en todos los niveles asistenciales y entornos relacionados con la atención a la infancia y la adolescencia.

"En este día, queremos expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las enfermeras pediátricas que ejercen su labor con profesionalidad, compromiso, responsabilidad y humanidad, contribuyendo de manera decisiva al bienestar y la salud de la población infantil y adolescente", finalizan.