Archivo - La enfermedad transmitida por una garrapata que lleva años circulando en españa - LADISLAV KUBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EDIZIONES) -

El reciente caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo detectado en Salamanca ha vuelto a situar en el centro de atención una enfermedad vírica que, aunque poco frecuente, lleva años circulando en determinadas zonas de España. Transmitida principalmente por la picadura de garrapatas del género hyalomma, esta infección puede comenzar con síntomas aparentemente inespecíficos, como fiebre, dolor muscular, o malestar general.

En una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, Fernando Esperón, profesor de Veterinaria de la Universidad Europea de Madrid, recuerda que la prevención, la detección precoz de las garrapatas tras actividades al aire libre, y una correcta actuación ante una picadura son fundamentales para reducir el riesgo de contagio.

Nos cuenta este experto que la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad causada por un virus (del género de los nairovirus), que se suele transmitir de animal a humano a través de la garrapata, además un tipo específico de garrapata que se llama hyalomma.

UNA ENFERMEDAD QUE LLEVA AÑOS EN ESPAÑA

"Este virus circula de manera natural en poblaciones de otros mamíferos como cérvidos (ciervos) y otros ungulados silvestres (jabalí, ciervo, corzo, etc), y no es algo nuevo en España. Es una enfermedad que lleva unos años con nosotros. Están sobre todo la zona de Salamanca, de Ávila, en toda esta zona que se caracteriza por ecosistemas de dehesas y de baja montaña y, generalmente, de vez en cuando, se produce algún caso transmitido por una garrapata de este estilo", detalla este especialista.

Las garrapatas dice que podemos encontrarlas en los pastos o en las zonas con vegetación baja, y se quedan enganchadas a dicho pasto y cuando pasa una persona pues se puede quedar enganchada: "Esa es la exposición más frecuente a garrapatas. También el contacto con animales domésticos. Por eso es importante tenerlos totalmente desparasitados".

¿CÓMO SÉ QUE ME HA PICADO UNA GARRAPATA?

Para saber si nos pica una garrapata, reconoce Fernando Esperón que no es una respuesta fácil porque, en ocasiones, las garrapatas pueden dejar lesiones, pero otras no. "Hay veces que pueden hacer marcas importantes en la piel, producir prurito o pico, pero hay veces que no producen nada", añade.

En su opinión, y a la hora de prevenir una picadura de garrapata, lo recomendable es que después de un paseo por el campo, explorar si existen garrapatas en axilas, o en ingles, pues detrás de las zonas más ocultas del organismo, de la piel, es donde suelen alojarse. "Hacer un chequeo general es la mejor manera de ver si nos ha picado una garrapata, pero también siempre se deben emplear calcetines altos aunque sea verano", subraya este veterinario.

Cuando uno se encuentra con una garrapata adherida en el cuerpo, subraya este experto de la Universidad Europea de Madrid que lo primero que hay que hacer es no alarmarse, hay que intentar reaccionar con tranquilidad, y la mejor manera de arrancar esa garrapata es arrancarla, si puede ser con una pinza mejor, y lo más cerca de la piel posible, es decir, que cojamos directamente la cabeza de la garrapata y no el abdomen, y tirar para arriba. Después señala que lo idóneo es lavar la zona de picadura y luego ponerle un antiséptico o desinfectarla.

Los síntomas que se pueden presentar por un contagio con fiebre hemorrágica de Crimea-Congo Crimea puede ser: un picor, un dolor especial en la zona de la picadura; dolor muscular; fiebre; y luego ya pues puede desembocar en vómitos, entre otros síntomas.

CÓMO SE TRANSMITE ESTA ENFERMEDAD

Afirma en última instancia que sí se puede transmitir esta enfermedad de persona a persona, aunque se trata de una transmisión "poco efectiva", y a partir de líquidos o de fluidos de la persona contagiada. Desde el Ministerio de Sanidad añaden a este respecto que puede darse esa transmisión entre seres humanos en caso de contacto estrecho con sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de personas infectadas, y en el ámbito ganadero al sacrificar y manipular animales infectados.

"La buena noticia es que este contagio se produce principalmente cuando hay síntomas por parte de la persona infectada, y por eso importante detectar estos síntomas de si hay sospecha de picadura de garrapata, o si presentamos síntomas compatibles, donde acudir al servicio médico y entrar en aislamiento si las autoridades competentes lo consideran porque reduce el riesgo de contagio de persona a persona", concluye este veterinario de la Universidad Europea de Madrid.

Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que el nombre de esta infección surge en 1944 cuando se detectó por primera vez en Crimea, concediéndole el nombre de la fiebre hemorrágica de Crimea; si bien precisa que años después, en 1969, se constató también que era el mismo virus que otro identificado en el Congo años atrás, en 1956; por lo que desde entonces se denomina a esta enfermedad como Crimea-Congo.