La enfermedad renal crónica causa una muerte cada 20 segundos en el mundo, según un informe

La enfermedad renal crónica (ERC) provocó cerca de 1,5 millones de muertes en todo el mundo en 2023, lo que supone un fallecimiento cada 20 segundos, convirtiéndose en la novena causa de muerte a nivel global, según se desprende de un informe internacional con participación de expertos de varios centros españoles.

El documento, publicado en 'Nephrology Dialysis Transplantation' y elaborado a partir de datos del estudio de la Carga Mundial de Enfermedad (GBD, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), visibiliza la "gravedad" de la ERC y exige una "acción urgente".

Según recoge, se estima que hay alrededor de 850 millones de personas afectadas por enfermedad renal crónica en el mundo. De ellas, 4,6 millones están en tratamiento renal sustitutivo. Además, es la duodécima causa de años de vida perdidos debido a enfermedad, discapacidad o muerte prematura.

Solo en Europa, el informe apunta que 93,1 millones de adultos tienen ERC, de los cuales 750.000 reciben tratamiento renal sustitutivo. En 2023, 210.000 personas murieron por enfermedad renal crónica, lo que implica un fallecimiento cada dos minutos y medio, y las mujeres se vieron más afectadas. Alemania (unas 42.400), Italia (unas 26.800), Turquía (unas 19.300) y España (unas 16.800) son los países en los que se produjeron más muertes.

Para 2050, la enfermedad renal crónica podría convertirse en la tercera causa de muerte en Europa Occidental. Por ello, los autores del informe han instado a reflexionar sobre si hay necesidad de replantear el sistema de cribado y ampliarlo más allá de las personas en riesgo.

Además, han instado a los países a cumplir con la resolución de la OMS sobre salud renal de 2025 e invertir en sistemas de salud para integrar la prevención, la detección temprana y el tratamiento de la enfermedad renal en las políticas sanitarias nacionales, así como la inclusión del tratamiento renal en la cobertura sanitaria pública, también de la terapia de revascularización renal.

El informe ha contado con la participación de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Días (IIS-Fundación Jiménez Díaz), la Universidad Autónoma de Madrid y el Institut de Recerca Sant Pau, además de expertos de instituciones internacionales.

ENFERMEDAD SILENCIOSA

El jefe del Servicio de Nefrología e Hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz y autor principal del estudio, Alberto Ortiz, ha advertido de que la ERC es una "enfermedad silenciosa", ya que no presenta síntomas hasta que el fallo renal es casi total, lo que repercute en un retraso diagnóstico.

"Millones de personas conviven con este problema sin saberlo, perdiendo la oportunidad de un tratamiento que detenga el envejecimiento biológico acelerado que produce esta enfermedad", ha apuntado.

En el trabajo se detalla que la enfermedad renal crónica provoca un envejecimiento biológico prematuro. Los riñones sanos ejercen una función antienvejecimiento mediante la producción de moléculas esenciales, como la proteína klotho, que actúan como auténticos escudos protectores para el organismo.

Sin embargo, la diálisis no es capaz de sustituir esta función vital, lo que explica que una persona joven en tratamiento renal pueda tener una esperanza de vida hasta 40 años menor que alguien sano de su misma edad.

"La diálisis es un éxito porque salva la vida de quien sufriría un fallo renal, pero también es un fracaso del sistema; significa que no hemos llegado a tiempo para salvar la función natural del riñón", ha señalado Ortiz. "El verdadero éxito es evitar la diálisis mediante un diagnóstico temprano que rescate la producción de klotho", ha insistido.

El análisis de la albuminuria facilita en la actualidad identificar la enfermedad en etapas iniciales, incluso cuando los niveles de filtrado en sangre parecen normales, e iniciar tratamientos que pueden retrasar la necesidad de diálisis hasta tres décadas, proteger la salud cardiovascular y prolongar la vida con salud.