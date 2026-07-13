Enfermedad periodontal: la señal que está en tus encías y puede provocar un grave del corazón

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las bacterias causantes de la enfermedad periodontal podrían provocar la acumulación de calcio en la válvula aórtica del corazón, lo que conlleva una enfermedad valvular cardíaca común y grave, según una investigación preliminar e independiente de la Academia China de Ciencias Médicas y el Colegio Médico de la Unión de Pekín (China) presentada en las Sesiones Científicas de Ciencias Cardiovasculares Básicas 2026 de la Asociación Estadounidense del Corazón.

La reunión, que se celebra en Boston (Estados Unidos) del 13 al 16 de julio de 2026, es una de las más importantes a nivel mundial dedicadas a la investigación fundamental y traslacional en ciencias cardiovasculares.

Según la Asociación Americana del Corazón, la estenosis aórtica calcificada (EAC) se produce cuando la válvula aórtica se engrosa y calcifica, restringiendo el flujo sanguíneo del corazón al resto del cuerpo. En las primeras etapas, puede que no haya síntomas; sin embargo, a medida que la afección progresa, puede causar fatiga, dolor en el pecho, dificultad para respirar, desmayos, insuficiencia cardíaca y, en ocasiones, muerte prematura. El tratamiento estándar para la EAC grave es la cirugía de reemplazo valvular.

Este estudio identifica una posible vía biológica que vincula la enfermedad periodontal crónica y la infección oral con la estenosis calcificada de la válvula aórtica.

"Actualmente no existen medicamentos que hayan demostrado prevenir o retrasar la progresión de la CAVS. Esperamos que nuestros hallazgos, que demuestran la relación entre la enfermedad periodontal y la CAVS, estimulen nuevas investigaciones sobre enfoques preventivos y terapéuticos para esta afección", declara el doctor Chenyang Li, coautor principal del estudio y candidato a doctorado en el departamento de cardiología del Laboratorio Estatal Clave de Enfermedades Cardiovasculares del Centro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares del Hospital Fuwai, la Academia China de Ciencias Médicas y el Colegio Médico de la Unión de Pekín, todos ellos en Pekín.

Los investigadores se centraron en la bacteria Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), que desempeña un papel desproporcionadamente importante en la inflamación de las encías y la destrucción del tejido gingival. P. gingivalis también se ha asociado previamente con la inflamación sistémica y el riesgo de enfermedad cardiovascular, incluyendo la acumulación de placa en las arterias y la enfermedad de las arterias coronarias.

Los investigadores midieron diferentes niveles bacterianos en tejido de válvulas cardíacas humanas extraído durante cirugías de reemplazo valvular. Estudiaron muestras de personas con CAVS y de personas con otras enfermedades valvulares.

"Nos sorprendió la gran cantidad de P. gingivalis presente en las válvulas aórticas calcificadas", comenta Li. "Aunque no era una de las bacterias más abundantes en general, mostró una de las mayores diferencias entre las válvulas con CAVS y las válvulas sin CAVS. Este hallazgo inesperado nos llevó a investigar su posible papel en el desarrollo de CAVS".

Utilizando ratones, los investigadores también exploraron cómo la bacteria P. gingivalis podría estar relacionada con el desarrollo de la estenosis aórtica calcificada (CAVS). Administraron a los ratones bacterias P. gingivalis vivas e inactivadas por calor para observar si la acumulación de la bacteria en la válvula aórtica provocaba una mayor calcificación y, en consecuencia, síntomas de estenosis aórtica. Algunos ratones recibieron antibióticos, mientras que en otros se desactivó o eliminó genéticamente la vía inflamatoria de la IL-1*.

Los investigadores descubrieron que la exposición repetida de ratones a P. gingivalis vivo provocaba la acumulación de bacterias en las válvulas aórticas, un aumento de la calcificación valvular y síntomas de estenosis aórtica, mientras que el tratamiento antibiótico preventivo reducía estos efectos. En las células valvulares de los ratones, P. gingivalis activaba la interleucina-1 beta (IL-1*), una proteína que estimula la inflamación y que es producida principalmente por las células inmunitarias del organismo.

En pruebas posteriores, cuando los investigadores eliminaron genéticamente la IL-1b en los ratones, la calcificación y los síntomas valvulares se redujeron significativamente incluso en presencia de P. gingivalis .

"El mensaje clave es sencillo: cuide bien su salud bucal", matiza Li. "Una buena higiene bucal y el tratamiento de la enfermedad periodontal son importantes para la salud general y también pueden tener beneficios para la salud cardiovascular. Si bien aún es demasiado pronto para recomendar tratamientos específicos para prevenir la CAVS, nuestros hallazgos sugieren que la salud periodontal podría ser una pieza clave del rompecabezas".

El estudio tiene limitaciones, ya que sus hallazgos no se han confirmado en humanos. Los investigadores han iniciado un estudio clínico para evaluar con mayor profundidad la relación entre la enfermedad periodontal y la CAVS.