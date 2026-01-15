Por qué enero es uno de los meses donde más se acentúan los trastornos afectivos estacionales

Especialista de Vithas - VITHAS

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El doctor Víctor Navalón, psiquiatra de Vithas Valencia 9 de Octubre, ha afirmado que enero es uno de los meses donde más se acentúan los trastornos afectivos estacionales (TAE) debido al descenso de horas de luz y el contraste entre el periodo festivo y la vuelta a la rutina, "sin olvidar las expectativas sociales y personales no cumplidas, que pueden generar frustración".

Sobre los factores que hacen de enero un mes especialmente crítico, el especialista ha explicado en un comunicado que "acaban las fiestas navideñas y la vuelta a la rutina puede ser difícil de afrontar".

La Navidad es un período especialmente excitante de celebraciones con amigos y familiares, "y ese vacío se palpa en enero", ha dicho el experto, que ha advertido sobre la "importancia" de la intervención profesional temprana "ya que, si llegamos a caer en una depresión, es clave ponerse en manos de un profesional y buscar un diagnóstico clínico para identificar el origen. No es lo mismo un trastorno afectivo estacional que una depresión mantenida".

El especialista también ha destacado la "relevancia" de cuidar el bienestar cerebral pues "igual que es importante cuidar nuestro cuerpo, también es esencial cuidar nuestra salud cerebral para vivir con calidad, energía y alegría".

SEÑALES DE ALARMA

Tal y como ha indicado el especialista, "puede ser necesario consultar con un profesional si persisten más allá de dos semanas síntomas como la tristeza continuada o sensación de vacío; irritabilidad o cambios bruscos de humor, pérdida de interés por actividades que antes resultaban agradables, incluso síntomas físicos como fatiga constante o falta de energía; alteraciones del sueño (insomnio o hipersomnia) o cambios significativos en el apetito".

No hay que olvidar los síntomas cognitivos y conductuales "ya que la dificultad para concentrarse o tomar decisiones; el aislamiento social; los pensamientos negativos recurrentes o sensación de incapacidad, también son indicadores de que algo no marcha bien", ha comentado el doctor Navalón.

Estos indicadores coinciden con los síntomas más frecuentes recogidos en informes epidemiológicos del Ministerio de Sanidad, donde destacan los trastornos de ansiedad (106,5 casos por 1.000 habitantes), trastornos del sueño (81,6) y trastornos depresivos (47,8).

Para prevenir el deterioro emocional en enero, el especialista sugiere adoptar hábitos protectores como salir al aire libre siempre que sea posible, ya que la oxigenación cerebral mejora el ánimo; mantener rutinas de ejercicio moderado; recuperar horarios de sueño estables; establecer metas realistas y evitar la autoexigencia excesiva, así como buscar apoyo social y compartir preocupaciones.