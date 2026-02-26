Endocrinólogo alerta de que la obesidad empeora la inflamación y la evolución de las enfermedades reumatológicas

Archivo - Hombre con obesidad. - KIKUJIARM/ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La obesidad agrava la inflamación y empeora la evolución de las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS), especialmente en el ámbito reumatológico, según el jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, Juan Francisco Merino.

En el decimoprimer Simposio de Enfermedades Autoinmunes Sistemáticas de la Sociedad Española de Reumatología (SER), el especialista ha recordado que entre el 18 y el 20 por ciento de la población adulta en España presenta obesidad y entre el 35 y 40 por ciento, sobrepeso, condiciones que generan "un estado de inflamación crónica de bajo grado".

De hecho, tal y como ha explicado Merino, esta prevalencia es mayor entre pacientes con EAS, ya que parte del incremento se atribuye "al uso de determinados tratamientos, como los corticoides, que favorecen la ganancia ponderal". El exceso de peso también influye "directamente" en la evolución de estas enfermedades, ya que en patologías como la psoriasis, la artritis reumatoide o la espondiloartritis, "la actividad inflamatoria basal aumenta y hay una mayor morbimortalidad cardiovascular".

Por ello, Juan Francisco Merino ha subrayado la importancia de que cualquier estrategia de tratamiento "contemple el peso del paciente, priorice fármacos que no favorezcan la ganancia ponderal e incorpore medidas específicas dirigidas a la reducción de peso".

La pérdida ponderal, además de disminuir la inflamación de base, reduce la incidencia de complicaciones cardiovasculares, lo que mejora el pronóstico global de los afectados.

En los últimos diez años, el abordaje de la obesidad ha logrado plantear objetivos de pérdida de peso de entre el 15 y el 20 por ciento, "sin necesidad de recurrir a procedimientos más agresivos como la cirugía bariátrica". "Este avance ha transformado el enfoque clínico, permitiendo integrar el control del peso como un pilar fundamental en el manejo de pacientes con enfermedades reumatológicas y autoinmunes sistémicas", ha destacado.

Por todo ello, Merino ha pedido tratar de manera simultánea el exceso de peso con la enfermedad reumatológica para "optimizar resultados clínicos y calidad de vida".

LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO FÍSICO

En este sentido, el proyecto Reumafit de la SER quiere impulsar a las personas con enfermedades reumáticas a "realizar actividad física y ejercicio" para mejorar sus síntomas y a la población general, para prevenirlas. Además, los impulsores de este proyecto han recalcado la importancia de "identificar y tratar la obesidad o el sobrepeso" por los efectos perjudiciales que conllevan en personas con enfermedades reumáticas inflamatorias.

Según los especialistas, los dos tipos de ejercicios más importantes en las personas con exceso de peso son el ejercicio aeróbico o cardiovascular y los ejercicios de fortalecimiento. Esto, combinado con la disminución de la ingesta de calorías, es "eficaz en la prevención y el tratamiento del sobrepeso y la obesidad y contribuye a mantener, a medio-largo plazo, la reducción de peso".