Endocrina advierte que el sedentarismo es uno de los principales detonantes de enfermedades crónico-degenerativas

Archivo - Mujeres haciendo ejercicio. - JULIEF514/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo de Endocrinología, Nutrición y Ejercicio Físico de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (GENEFSEEN), Elena Saura, ha advertido de que el sedentarismo es uno de los principales detonantes de las enfermedades crónico-degenerativas, entre las que se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad.

En el marco de la campaña '12 meses en Endocrinología y Nutrición, 12 pasos hacia la salud', la SEEN ha destacado la importancia de que los especialistas expliquen a la población que la actividad física es esencial para la salud física y la prevención de enfermedades. "A pesar de los grandes avances farmacológicos de los últimos años, la mejor manera de tratar una enfermedad es evitar que aparezca", ha afirmado Saura.

Desde la SEEN han explicado que, aunque durante muchos años ha existido la tendencia de separar la mente del cuerpo, ambos coexisten en un mismo ecosistema. Así, algunos estudios evidencian que personas mayores previamente sedentarias que llevan a cabo ejercicio de resistencia durante un año pueden mejorar su capacidad aeróbica y el rendimiento cognitivo.

"Por ello, en personas de 65 años o más, se recomienda trabajo multicomponente, incluyendo equilibrio y fuerza, para mejorar la capacidad funcional y reducir el riesgo de caídas", ha precisado Saura. El ejercicio físico también refuerza el sistema inmunológico y mejora el bienestar mental, mientras que el sedentarismo se asocia con déficits en musculatura que causan dolores crónicos, además de aumentar el riesgo cardiovascular con la edad.

No obstante, los expertos han insistido en que el ejercicio físico debe realizarse a cualquier edad. Aunque la creación y el mantenimiento de hábitos es más fácil conseguirlos a menor edad y los efectos del ejercicio constante son acumulativos, es crucial tener en cuenta que el impacto sobre la salud es evidente a cualquier edad.

BENEFICIOS DEL EJERCICIO EN LA JUVENTUD

De hecho, la evidencia científica pone de manifiesto que realizar actividad física durante la juventud se asocia con mejores resultados de salud años más tarde. Por ejemplo, en aspectos como la capacidad aeróbica, densidad mineral ósea o menor masa grasa, así como un menor riesgo futuro de sufrir hipertensión y diabetes tipo 2, entre otras enfermedades crónico-degenerativas.

Entre otros beneficios, el ejercicio físico tiene un gran impacto en la tolerancia a tratamientos oncológicos y en su pronóstico. Además, el ejercicio físico dirigido no solo tiene el objetivo de aumentar el gasto energético, sino de desarrollar cualidades y capacidades físicas como la fuerza muscular, la capacidad aeróbica, la flexibilidad y el equilibrio, que contribuyen a la funcionalidad y, a su vez, a una mejora metabólica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 150 y 300 minutos por semana de actividad moderada o entre 75 y 150 minutos por semana de actividad vigorosa, o combinación, manteniendo el componente aeróbico y de fuerza, así como actividades que contemplen equilibrio, flexibilidad y coordinación. Un estudio publicado recientemente en 'The Lancet' evidencia que caminar cinco minutos más al día a un ritmo de cinco kilómetros por hora, es decir, a una velocidad moderada, puede disminuir el riesgo de cualquier causa de muerte en un 10 por ciento.

El doctor Soto ha abogado por priorizar la actividad física en las estrategias de salud pública como pilar fundamental de la prevención. "Es fundamental crear un discurso que coloque al ejercicio al mismo nivel que una intervención de salud, como tomar un medicamento, y, a su vez, formar a los profesionales sanitarios para realizar una prescripción de actividad física e integrarla en la atención habitual", ha explicado.

El grupo de trabajo GENEFSEEN ha puesto en marcha diversas iniciativas para fomentar la importancia del ejercicio físico, comenzando por la formación de los profesionales sanitarios y proyectos como 'Xperiencia Kilimanjaro', en el que profesionales sanitarios, personas con diabetes tipo 1 y pacientes con sobrepeso realizan una ruta durante siete días que culmina con la llegada a la cima de Kilimanjaro en Tanzania.