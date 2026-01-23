Una encuesta nacional revela que el 41% de los españoles sufre estrés en el trabajo

Archivo - Hombre estresado por el trabajo. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 41 por ciento de los trabajadores españoles se siente estresado y el 55 por ciento ya sufre agotamiento o 'burnout' debido a la excesiva carga de trabajo, las largas jornadas laborales y la falta de reconocimiento, según una encuesta de 'la plataforma de terapia Unobravo'.

Este sondeo, realizado a más de 1.500 trabajadores españoles, ha puesto de manifiesto que la situación laboral en España está llevando a una crisis del 'síndrome de burnout'. Este estado de agotamiento emocional, físico y mental está causado por estrés laboral crónico que se acumula con el tiempo.

Además, el 24 por ciento de los trabajadores se ha planteado dejar su trabajo por el estrés laboral y el 20 por ciento se ha tenido que tomar una excedencia para poder afrontarlo. Sin embargo, solo el 12 por ciento de ellos han buscado ayuda psicológica.

La psicoterapeuta y directora clínica de Unobravo, la doctora Valeria Fiorenza Perris, ha explicado que "el 'burnout' se acumula silenciosamente a través de la fatiga constante, la pérdida de motivación y el desapego emocional". Según ha descrito, muchas personas sufren este sentimiento durante años pensando que es algo que tienen que superar hasta que la concentración, la confianza y el bienestar mental erosionan.

"El 75 por ciento de los trabajadores españoles afirman que el estrés ya está perjudicando su productividad, casi una cuarta parte se ha planteado dejar su trabajo a causa de él y el 20 por ciento ya se ha tomado un tiempo libre para sobrellevarlo", ha continuado.

A su vez, aseguran que este agotamiento no solo afecta a los individuos, ya que se extiende por la cultura del lugar de trabajo. "Es esencial que los empresarios se lo tomen en serio antes de que se convierta en una parte normalizada de la vida laboral", ha añadido Perris.

Según esta investigación, entre el absentismo y la reducción de la productividad, "el agotamiento cuesta a las empresas españolas unos 59.600 millones de euros al año".

Las personas de entre 45 y 54 años son especialmente vulnerables a estas causas, franja en la que el 46 por ciento dice sufrir estrés y un 10 por ciento se siente estresado siempre. Las mujeres experimentan más estrés con frecuencia (un 45%) que los hombres (un 38%).

También hay diferencias entre ciudades españolas, siendo Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla y Bilbao las ciudades que más estrés laboral y agotamiento sufren. En cambio, ciudades como Zaragoza o A Coruña muestran tasas más bajas de estrés, lo que puede deberse a sistemas de apoyo más solidos o presiones menos intensas dentro de la vida laboral.

En cuanto a los sectores, los trabajadores de hostelería, selección y tecnología son los que más riesgo de 'burnout' concentran en España. Estos trabajos se caracterizan por largas jornadas laborales y equipos con escasos recursos. El 52 por ciento de los trabajadores del sector de la hostelería, el ocio y el deporte afirman que "su empresa no les proporciona la ayuda adecuada".

Otros sectores como Marketing o Publicidad y Relaciones Públicas registraron la tasa más baja de agotamiento, un 31 por ciento. Este tipo de trabajo cuenta con una mayor autonomía creativa y estructuras de trabajo más flexibles. A efectos prácticos, el 36 por ciento asegura que "su estrés laboral ha disminuido en los últimos cinco años".

La psicoterapeuta ha propuesto cuatro estrategias para que los centros de trabajo adopten medidas contra el 'burnout'. La primera de ellas es que el apoyo vaya más allá de la política, y llegue a la cultura laboral para "crear entornos emocionalmente seguros". Otra de ellas es garantizar que los recursos de salud mental como la terapia, el tiempo libre o un gerente con quien hablar sean visibles y accesibles.

También aconseja diseñar las cargas de trabajo pensando en el bienestar y respetando el tiempo de inactividad, para mantener a las personas mentalmente bien. Con la última de ellas quiere priorizar la autonomía y el reconocimiento porque cuando "se sienten confiadas para tomar decisiones y reconocidas por su esfuerzo" recuerdan que su trabajo importa.