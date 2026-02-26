Una encuesta de FECMA revela que el miedo a la muerte es el segundo más reportado en cáncer de mama, con un 52% - DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN MÁLAGA

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) ha puesto de manifiesto que el miedo a la muerte es el segundo más reportado por las mujeres con esta enfermedad oncológica, con un 52 por ciento, tal y como se trasluce de una encuesta cumplimentada por las integrantes de sus asociaciones pertenecientes, a cuyos resultados se ha referido en el marco del segundo encuentro de la campaña 'Sin miedo al miedo'.

Esta cita, desarrollada en forma de webinar y cuyo título ha sido 'El miedo al futuro. Afrontar la incertidumbre si miedo a miedo', ha tenido el objetivo de visibilizar la realidad del miedo que sienten las pacientes de cáncer de mama en las distintas fases del proceso patológico. Esta "es una emoción natural a la que es necesario escuchar", ha señalado la presidenta de esta Federación, María Antonia Gimón.

"Reconocer nuestras necesidades y tomar decisiones que nos protejan" es el objetivo, ha continuado Gimón, en relación con una campaña que se desarrollará a lo largo de seis meses e incluirá distintas sesiones con especialistas, así como cuatro webinars. Todo con el apoyo institucional de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) y el grupo académico SOLTI; y la colaboración de las compañías farmacéuticas Alianza Daiichi Sankyo-AstraZeneca, Lilly, Novartis, Pfizer y Roche.

Además, durante este evento, moderado por la miembro de FECMA, Catiana Martínez, y que ha contado con la participación de la vocal de la Junta Directiva de la SEOM, la doctora Begoña Bermejo, y la psicóloga de la Asociación de Cáncer de Mama en Bilbao (ACAMBI), María del Carmen Hernández, se han expuesto diferentes datos, como el de que casi un 60 por ciento ha tenido miedo a morir en algún momento.

ENFRENTARSE A ESTA SENSACIÓN

El miedo es una realidad a la que hay que enfrentarse y los profesionales sanitarios tienen la obligación de ofrecer seguridad a estas mujeres, han indicado las intervinientes, que han añadido que contar con información hace sentir más seguridad, que es lo que ayuda a disminuir la intensidad de ese miedo. Junto a ello, han destacado que el vínculo de confianza entre el médico y el paciente es imprescindible para ir afrontando cada etapa con menos incertidumbre.

También, se ha apuntado el resultado de que el 66 por ciento explicó que el momento de miedo más intenso fue el del diagnóstico, así como el de que el 56 por ciento comentó esta sensación con algún profesional. Al respecto, las participantes han puesto en valor la labor que se hace desde las asociaciones de pacientes en relación con este problema de salud pública que afecta a ocho de cada 10 mujeres.