Una encuesta de ASEICA revela que la ciencia es muy importante para un 90% de escolares, percibiéndola ligada al hombre

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha llevado a cabo una encuesta entre 400 escolares de toda España, la cual ha evidenciado que la ciencia es considerada muy importante para un 90 por ciento e importante para un 8 por ciento de ellos, que, no obstante, la perciben de forma estereotipada y ligada al "genio masculino".

En el marco de la celebración, este miércoles, 11 de febrero, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, así como de 'Conócelas', iniciativa que la lleva a las aulas, esta organización ha destacado datos de este trabajo, como el de que cuando los alumnos escuchan la palabra ciencia, el 78 por ciento piensa en un laboratorio con tubos de ensayo, mientras que solo el 15,9 por ciento la asocia directamente con la cura de enfermedades como el cáncer.

Las aplicaciones más cercanas y tangibles de la ciencia, como su impacto real en la salud, la sociedad y el medio ambiente, tienen una presencia mucho menor en el imaginario y, en muchos casos, el estudiantado no es capaz de visualizar de forma clara los usos prácticos y cotidianos de la ciencia, han explicado desde ASEICA. También, han señalado que es frecuente la referencia a células, virus y bacterias (45,9%) y a hospitales, médicos y vacunas (37,7%).

"Uno de los principales objetivos de 'Conócelas' es acercar la ciencia a los colegios y hacerla más atractiva y accesible para el alumnado", ha indicado el presidente de esta organización, Rafael López, quien ha añadido que es necesario "que la juventud vea a los profesionales de la ciencia como personas cercanas, que trabajan en proyectos concretos con un impacto real en sus vidas".

EL 45,5% DEL ALUMNADO LA VE COMO UNA OPCIÓN PROFESIONAL ATRACTIVA

Este deseo se encuentra en oposición a los datos obtenidos de que solo el 45,5 por ciento del alumnado ve la ciencia como una opción profesional atractiva, mientras que un 35,4 por ciento aún no ha tomado una decisión y un 18,8 por ciento afirma que no le gustaría dedicarse a este ámbito. Por contra, los estudiantes sí son capaces de citar de memoria a, al menos, dos científicos relevantes, siendo los protagonistas Albert Einstein (64,1%) e Isaac Newton (42,7%).

Sin embargo, solo el 3,9 por ciento de los alumnos menciona espontáneamente a una mujer, que en todos los casos es Marie Curie, por lo que más del 95 por ciento de las referencias iniciales corresponden a hombres. De hecho, al pedir que se nombre específicamente a dos científicas, solo el 33,7 por ciento puede mencionar a una, la citada investigadora francesa.

Por todo ello, la coordinadora de 'Conócelas' y de ASEICA-Mujer, Patricia Sancho, ha manifestado que esta acción "tiene un doble objetivo: despertar vocaciones científicas desde edades tempranas y, sobre todo, poner en valor el papel de la mujer en la ciencia". "Cada año, investigadoras de ASEICA visitamos aulas de toda España para mostrar qué es realmente la ciencia: trabajo en equipo, investigación aplicada y una carrera profesional al alcance de cualquier niña o niño", ha destacado.

Así, esta iniciativa, en la que han participado casi 40.000 estudiantes en sus seis ediciones, posibilitará la asistencia de más de 50 investigadoras a centros educativos, lo que se producirá hasta este viernes, 13 de febrero. Gracias a ello, cerca de 3.000 alumnos y alumnas podrán intervenir este año en los citados encuentros.