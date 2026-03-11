Encuentran relación entre las apuestas deportivas en línea y el consumo de sustancias

Archivo - Hombre bebiendo una copa de alcohol. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rápida expansión de las apuestas deportivas en línea en EEUU puede estar aumentando el consumo riesgoso de alcohol entre los hombres jóvenes tal y como indica un nuevo estudio de la Universidad de Cincinnati (Estados Unidos) publicado en 'Health Economics'.

Utilizando datos de encuestas nacionales y métodos modernos de evaluación de políticas, los investigadores compararon el consumo de sustancias en los estados de EEUU que han legalizado las apuestas deportivas desde 2018 frente a los que no lo han hecho.

El equipo descubrió que la legalización de las apuestas deportivas en línea ha provocado un aumento significativo (alrededor del 10%) en la frecuencia de consumo excesivo de alcohol en hombres de 35 años o menos que ya reportan consumo excesivo de alcohol, sin afectar las tasas de tabaquismo. Los autores señalaron que sus datos se basan en comportamientos autodeclarados, lo que podría subestimar los niveles reales de consumo de alcohol.

"A medida que las apuestas deportivas continúan extendiéndose por los estados, estos hallazgos plantean importantes preocupaciones de salud pública y resaltan la necesidad de que los responsables de las políticas consideren los impactos conductuales más amplios de la liberalización del juego", concluye el coautor Keshar M. Ghimire, de la Universidad de Cincinnati.