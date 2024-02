Encuentran una posible alternativa terapéutica para la curación de la pérdida de la visión por diabetes

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una investigación del grupo RETOS, perteneciente a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia (UCV), supone el inicio de una posible alternativa terapéutica basada en microARNs que conduce a la curación de la pérdida de la visión y la ceguera causada por la diabetes y de la degeneración macular asociada a la edad, según ha informado la institución académica.

Los hallazgos se han publicado el artículo 'Role of exosomal miR-205-5p-cargo in angiogenesis and cell migration' en la revista científica International Journal of Molecular Sciences (IJMS.

El estudio realizado por RETOS recoge parte de los resultados obtenidos por Miriam Martínez y María Ybarra en sus tesis doctorales. La clave de la investigación se halla en el papel represor del exosomal miR-205-5p sobre la creación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis). La creación excesiva de estos vasos en la retina es la que ocasiona la pérdida de visión en pacientes diabéticos o en la degeneración macular relacionada con el envejecimiento.

En este caso, la investigación describe cómo el miR-205-5p viaja en pequeñas vesículas extracelulares (exosomas) y es capaz de inhibir la angiogénesis inducida por niveles altos de glucosa. Aunque todavía lejos de su aplicación inmediata, el grupo está trabajando actualmente con un modelo animal de diabetes para validar el papel del microARN sobre la angiogénesis.

RETOS ha podido llevar a cabo el presente estudio gracias a la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Instituto de Salud Carlos III. Desde el año pasado, los miembros del grupo que dirigen los profesores Jorge Barcia y Javier Sancho han obtenido también una subvención para el desarrollo científico por parte de la Comisión Europea dentro del programa Horizonte Europa, como coordinadores y socios del proyecto RETORNA Doctoral Networks.

El objetivo fundamental de RETORNA es encontrar nuevas terapias basadas en ARN contra enfermedades de la visión. A tal efecto, esta red investigadora proporciona una plataforma internacional innovadora y multidisciplinaria para formar a jóvenes científicos en el campo de las ciencias de la visión, según las mismas fuentes.