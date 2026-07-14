Encuentran evidencia de daño en el sistema dopaminérgico en el cerebro de pacientes con COVID persistente

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MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de imágenes cerebrales dirigido por investigadores del Centro para la Adicción y la Salud Mental (CAMH) de Canadá, publicado en 'eBioMedicine', proporciona la evidencia más sólida hasta la fecha de que el COVID prolongado está asociado con daño a las neuronas que liberan dopamina en el cerebro, un hallazgo que puede explicar síntomas como la falta de motivación debido a la fatiga, la lentitud de movimientos y las dificultades de memoria, y que podría abrir la puerta a nuevas estrategias de tratamiento.

Se estima que el COVID persistente afecta al cinco por ciento de la población mundial, incluidos dos millones de canadienses, y se caracteriza por una amplia gama de síntomas persistentes y, en ocasiones, debilitantes, entre ellos, síntomas neurológicos como fatiga, confusión mental, problemas de memoria o estado de ánimo bajo, que persisten durante al menos tres meses después de la infección inicial por COVID-19. A pesar de su prevalencia, actualmente no existen tratamientos basados ??en la evidencia, debido en gran medida al conocimiento limitado de la patología cerebral subyacente.

En el nuevo estudio, los investigadores utilizaron imágenes cerebrales mediante tomografía por emisión de positrones (PET) para medir un marcador bien establecido de la integridad de las neuronas dopaminérgicas en personas con COVID persistente e individuos sanos.

El equipo halló niveles significativamente más bajos del marcador de imagen, que indica una menor densidad de terminaciones nerviosas dopaminérgicas, en todas las regiones principales del cuerpo estriado, la estructura cerebral que desempeña un papel fundamental en la motivación, el movimiento y el pensamiento, en personas con COVID persistente en comparación con individuos sanos. En concreto, los niveles más bajos del marcador en el cuerpo estriado ventral se asociaron con una mayor pérdida de motivación, las reducciones del marcador en el putamen dorsal se asociaron con una menor velocidad de movimiento, y la pérdida del marcador en el núcleo caudado-putamen se relacionó con dificultades de memoria.

"Nuestros hallazgos aportan pruebas contundentes de que la COVID persistente implica la pérdida de neuronas liberadoras de dopamina", relata el doctor Jeffrey Meyer, científico sénior del Centro de Imágenes de Salud Cerebral, titular de la Cátedra de Investigación de Canadá y autor principal del estudio. "Se sabe que este tipo de lesión produce síntomas como falta de motivación y lentitud motora, y puede contribuir a dificultades de memoria en otras afecciones neurológicas. Nuestros resultados sugieren que un proceso similar está ocurriendo en la COVID persistente".

Estos hallazgos se basan en trabajos anteriores del equipo que demostraban que las personas con COVID persistente tienen niveles elevados de inflamación en el cerebro, especialmente en regiones ricas en neuronas que liberan dopamina.

El estudio representa un cambio significativo en la comprensión y el tratamiento de la COVID persistente. Los estudios previos se centraron principalmente en la inflamación cerebral y los cambios inmunitarios que se producen durante la COVID persistente, y prácticamente no hubo ensayos clínicos dirigidos a las neuronas que liberan dopamina.