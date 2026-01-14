Encapsulan extracto de tomillo, ¿para qué sirve y cómo puede ayudarte?

Archivo - Tomillo - OLIVIA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tomillo no es solo una hierba aromática: sus compuestos activos como timol, carvacrol y ácido rosmarínico aportan beneficios, pero en exceso, su uso puede ser irritante o causar problemas digestivos. Por eso, científicos rusos han desarrollado un método para encapsular nanodosis de tomillo, que permiten aprovechar sus propiedades sin riesgos.

TOMILLO CONCENTRADO EN NANODOSIS

Para lograr beneficiarse de las cualidades positivas del tomillo sin caer en excesos, investigadores de la Universidad Politécnica de Tomsk y la Universidad Estatal de Surgut, ambas en Rusia, han desarrollado un método para lograr nanodosis encapsuladas de tomillo. Sus resultados se recogen en 'Physics of Fluids', de AIP Publishing.

Cabe recordar que el extracto de tomillo puede parecer un ingrediente medicinal mágico. Sus compuestos biológicamente activos -timol, carvacrol, ácido rosmarínico y ácido cafeico- proporcionan beneficios antiinflamatorios, antimicrobianos, antioxidantes e inmunitarios. Pero el extracto de tomillo también tiene sus inconvenientes. Se vaporiza rápidamente, lo que dificulta su uso, y su exceso puede ser irritante, causando erupciones y problemas digestivos.

Una solución a ambos problemas es encapsular nanogotas de extracto de tomillo en otro fluido, lo que permite obtener pequeñas dosis y evitar la evaporación, tal y como proponen estos investigadores.

CÓMO ENCAPSULARLO SIN PERDER PROPIEDADES

El proceso para lograr las mismas, implicó la aplicación de chorros de extracto de tomillo, gelatina, alginato de sodio (un espesante de uso común en la industria alimentaria) y aceite.

Primero crearon una solución de extracto de tomillo y gelatina y la introdujeron en un diminuto chip simultáneamente con un chorro de alginato de sodio. El chip concentró los dos fluidos en un solo flujo, pero con una clara separación entre los componentes. A continuación, un chorro de aceite perpendicular descompuso el fluido multicomponente en diminutas gotas encapsuladas.

La conclusión clave de este trabajo no es la dosis de tomillo en sí, sino la demostración de que es posible nanodosificar con precisión el extracto de tomillo. Se requieren investigaciones adicionales para tomar la nanodosis y colocarla en una cápsula oral para usos farmacéuticos.

"El sistema tiende a autorregularse para administrar una dosis relativamente constante, lo cual es valioso para la administración de fármacos", detallan los investigadores. "Al mismo tiempo, cambiar y ajustar el diámetro de las microgotas que contienen una nanodosis de sustancia biológicamente activa solo es posible variando el caudal de la fase oleosa".

La técnica no se limita al tomillo y puede extenderse incluso más allá de la industria farmacológica, a la industria alimentaria. Además, la incorporación de la visión de la inteligencia artificial puede contribuir aún más al análisis de nanodosificación en tiempo real.

"Creemos que este método puede utilizarse para encapsular diversos extractos acuosos. En nuestro estudio, no se han identificado limitaciones significativas. Además, actualmente estamos trabajando en la encapsulación de un extracto hidroalcohólico con una concentración mucho mayor de sustancias biológicamente activas", finalizan.

PROPIEDADES DEL TOMILLO

El tomillo (Thymus vulgaris) es una planta aromática mediterránea cuyos compuestos activos, como el timol y el carvacrol, le confieren propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias y expectorantes, útiles tradicionalmente en trastornos respiratorios y digestivos.

Diversas revisiones científicas señalan que estos efectos se han descrito en estudios de laboratorio y modelos animales, observándose actividad frente a microorganismos, protección frente al daño oxidativo y un posible papel en afecciones respiratorias y gastrointestinales, aunque todavía hay escasez de ensayos clínicos en humanos y se recomienda usarla como complemento, no como sustituto de tratamientos médicos