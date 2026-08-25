Empresas de Sanidad Ambiental alertan de la expansión de la avispa asiática y el aumento de garrapatas y mosquitos

Archivo - La avispa asiática (vespa velutina). - ANECPLA - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha alertado de la expansión de la avispa asiática (Vespa velutina), el incremento de las poblaciones de garrapatas y el riesgo asociado a determinadas especies de mosquitos transmisores de enfermedades, factores que, según la entidad, han situado a los vectores y especies invasoras entre las "principales prioridades" de la Sanidad Ambiental en España.

"Ningún animal es una plaga por sí mismo. Una rata, una garrapata o un mosquito se convierten en plaga cuando están en un lugar concreto y en una cantidad concreta que genera un impacto negativo sobre nuestra salud, nuestro bienestar o nuestra percepción de un entorno salubre", ha explicado el director general de ANECPLA, Manuel García, que ha señalado que España se enfrenta a retos cada vez más complejos ligados al cambio climático, la movilidad global y la alteración de los ecosistemas.

Según ha indicado García, algunas especies tienen especial relevancia sanitaria por actuar como vectores de enfermedades, como es el caso de las garrapatas y determinados mosquitos, cuya presencia "exige una vigilancia continua" incluso cuando sus poblaciones no son especialmente elevadas.

"Ver una garrapata en el monte no es un problema; ese es su espacio natural. La situación cambia cuando aparece en nuestro jardín o cuando se adhiere a una persona, porque ahí sí existe un riesgo para la salud que debe gestionarse adecuadamente", ha señalado el director.

ANECPLA ha recordado que las garrapatas son vectores de diversos patógenos de interés sanitario y pueden transmitir enfermedades como la de Lyme, la fiebre botonosa mediterránea o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, entre otras. La entidad recomienda que, ante una picadura, la garrapata se retire lo antes posible con unas pinzas, sujetando el parásito lo más cerca posible de la piel y extrayéndolo mediante una tracción suave y continua, así como acudir a un centro sanitario si la extracción no es completa, persisten restos o existe cualquier duda sobre la picadura.

En el ámbito de las plagas urbanas, ANECPLA ha señalado que las cucarachas continúan siendo la tipología que genera un mayor número de intervenciones profesionales, seguidas de los roedores, especialmente ratas, y de otros organismos como mosquitos, avispas, hormigas o palomas.

LA AVISPA ASIÁTICA "SUPERA UN PUNTO DE NO RETORNO"

La entidad ha precisado que una de las especies que más preocupa es la avispa asiática, catalogada como especie exótica invasora, cuya erradicación, pese a ser el objetivo teórico, resulta "improbable" según la realidad observada en buena parte de la Península.

"La Vespa velutina ha superado probablemente un punto de no retorno en muchas zonas de España. La experiencia de Francia y la rápida expansión observada en la cornisa cantábrica indican que estamos ante una especie que, previsiblemente, ha llegado para quedarse", ha afirmado García al respecto.

La asociación ha pedido no obstante evitar el alarmismo, ya que los datos disponibles no muestran un aumento desproporcionado de picaduras en la población general, aunque el contacto cercano con un nido constituye la situación de mayor riesgo.

"Lo realmente peligroso es intentar retirar o tratar un nido por cuenta propia. Hay que huir de los remedios caseros y ponerse siempre en manos de especialistas, porque las actuaciones improvisadas incrementan mucho el riesgo para las personas", ha advertido el director general de ANECPLA, que ha valorado positivamente los programas de vigilancia y control desarrollados por distintas administraciones autonómicas y locales.

Junto a la avispa asiática, ANECPLA sitúa el virus del Nilo Occidental entre las principales preocupaciones vectoriales en España, al estar vinculado a mosquitos del género Culex cuya distribución y periodo de actividad se están viendo modificados por las condiciones climáticas.

"La globalización y el cambio climático están favoreciendo la llegada y expansión de especies invasoras y vectores sanitarios. Necesitamos más vigilancia, más prevención y más información a la ciudadanía, siempre desde un enfoque basado en la evidencia científica y en la colaboración entre administraciones, expertos y empresas especializadas", ha zanjado García.