Miranza impulsa un estudio clínico para evaluar innovación 4D adaptativa en cirugía de cristalino

Archivo - Ojo hombre mayor. - ROBYNROPER/ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo Miranza ha informado de que su clínica Miranza Begitek, situada en el País Vasco, ha puesto en marcha un estudio clínico comparativo para evaluar el uso de una nueva tecnología de facoemulsificación basada en tecnología 4D adaptativa en cirugía de cristalino.

La facoemulsificación es una técnica quirúrgica utilizada para la cirugía de cataratas, que utiliza una sonda ultrasónica para fragmentar y emulsionar el cristalino opaco en pequeños trozos. Después se extrae a través de una pequeña incisión, para posteriormente implantar una lente intraocular artificial, permitiendo la recuperación de la visión.

El ensayo clínico busca comparar la nueva plataforma quirúrgica diseñada por Miranza con el sistema actualmente utilizado en cirugía de cristalino. Para ello, contará con la participación de 55 pacientes, a los que se intervendrá de ambos ojos, asignando de forma aleatoria la tecnología utilizada en cada uno de ellos.

El estudio analizará el tiempo quirúrgico total, la energía disipada durante el procedimiento, el volumen de fluidos utilizados, la microscopía endotelial, parámetros de seguridad retiniana y la agudeza visual postoperatoria.

El director médico de Miranza Begitek, presidente del CLF Miranza y presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva (SECOIR), Javier Mendicute, es el encargado de dirigir el estudio y ha expresado su "compromiso" para "evaluar con criterios científicos cada avance tecnológico".

MEJORAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA

Esta investigación comprobará si la nueva tecnología permite hacer la cirugía con presiones dentro del ojo más normales (menos de 40 mm Hg), usando menos energía y fluidos, ya que usar mucho líquido puede dañar células del ojo. También se pretende reducir el tiempo de facoemulsificación y el tiempo total del procedimiento.

Según ha explicado el doctor Mendicute, "el uso excesivo de energía y fluidos se asocia a un mayor daño endotelial; por ello, reducir estos parámetros puede traducirse en una cirugía más segura y en una recuperación visual más rápida".

La plataforma evaluada incorpora avances que permiten una gestión dinámica y sincronizada de variables clave como la presión intraocular, el vacío, la energía y la temperatura durante todo el procedimiento quirúrgico. Estos sistemas mejoran la estabilidad de la cámara anterior, optimizan la emulsificación del cristalino y reducen el riesgo de complicaciones intraoperatorias, tanto a nivel corneal como retiniano.

"El objetivo final es aumentar la previsibilidad y la seguridad de la cirugía, especialmente en los momentos más críticos del procedimiento", ha destacado el especialista, quien ha indicado que, si se confirman las hipótesis, esta tecnología podría convertirse en un nuevo estándar en cirugía de cristalino.

Los investigadores han avanzado su intención de ampliar el análisis a situaciones clínicas de mayor complejidad, como cataratas duras, cámaras estrechas, pseudoexfoliación o miopía magna, donde confían en que las ventajas de este enfoque tecnológico sean aún más relevantes.