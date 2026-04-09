Empresas.- Mayra Robledo gana el concurso 'Cuestión de Ciencia', de Bayer y Big Van Ciencia, en el reto 'Terapia génica'

Mayra Robledo gana el concurso 'Cuestión de Ciencia', de Bayer y Big Van Ciencia, en el reto 'Terapia génica' - BAYER

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Bayer ha anunciado que la estudiante del IES Marismas de Santoña (Cantabria), Mayra Robledo, con su monólogo sobre terapia génica, ha resultado ganadora del reto homónimo del concurso 'Cuestión de Ciencia 7.0, ¿te atreves a desafiar el futuro', iniciativa educativa que ha celebrado junto a la organización sin ánimo de lucro Big Van Ciencia.

En concreto, esta alumna ha vencido el reto de 'Terapia génica' de este formato con su representación 'Mi abuela: la salvación para cualquier mutación', lo que se ha anunciado oficialmente en la víspera de la celebración, este viernes, 10 de abril, del Día Internacional de la Ciencia y la Tecnología.

A través de una historia construida en torno a una receta familiar, Robledo logra explicar de forma clara y cercana cómo funciona la terapia génica, convirtiendo un ámbito puntero de la Medicina en un relato comprensible, dinámico y especialmente conectado con la audiencia adolescente, según ha indicado Bayer, que ha añadido que el jurado ha valorado muy positivamente la capacidad para traducir un concepto complejo a un ejemplo cotidiano.

Además, los decisores de este concurso han destacado la estructura sólida y el equilibrio entre narrativa y contenido científico, así como el uso medido y eficaz de recursos escénicos y de 'storytelling' para mantener el ritmo y reforzar la explicación.

LOS ALUMNOS ANA SÁEZ Y UNAI GARCÍA, TAMBIÉN PREMIADOS

Robledo ha compartido reconocimiento con otros dos estudiantes, ganadores de los otros dos retos del certamen. Así, en el de 'Agricultura regenerativa', la propuesta vencedora ha sido la de la alumna de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier de Almería, Ana Sáez, con 'Haz un cambio de juego'; mientras que en el de 'Descarbonización', se ha premiado al estudiante del IES Virgen de Covadonga de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), Unai García, por 'Operación bikini planetaria'.

Al respecto, Bayer ha señalado que España afronta el reto de reforzar la cultura científica y mejorar la conexión entre ciencia, sociedad y jóvenes. El interés social por la ciencia ofrece una base sobre la que seguir construyendo, ya que una reciente encuesta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha revelado que el 43,5 por ciento de la población declara estar muy o bastante interesado en 'ciencia y tecnología'.

Es en este contexto en el que ha asegurado que apuesta por iniciativas como 'Cuestión de Ciencia' para acercarla a los jóvenes e involucrarlos en la construcción conjunta de soluciones a algunos de los retos más actuales y hacer la ciencia más significativa. El formato monólogo, además, promueve un aprendizaje activo.

Por último, este laboratorio ha señalado que esta edición del concurso ha dado un paso más en sus formatos incorporando la difusión en redes sociales. Esta adaptación amplía el alcance de las propuestas e impulsa una comunicación más dinámica, creativa y participativa, favoreciendo una conversación constructiva en el lenguaje propio de las plataformas digitales.