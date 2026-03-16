Archivo - Fundación ASISA abre su primera convocatoria de ayudas a investigación y proyectos sociales, con 60.000 euros - PEAKSTOCK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ASISA ha anunciado la apertura de su primera convocatoria de ayudas a la investigación y a proyectos sociales, la cual destinará hasta 60.000 euros para impulsar cinco proyectos de estudio en salud y otras tantas iniciativas sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables.

Con esta iniciativa, accesible mediante solicitud hasta las 23:59 horas del 1 de mayo, el citado órgano de esta compañía aseguradora busca reforzar su compromiso con el avance del conocimiento científico y el apoyo a iniciativas que contribuyen al bienestar de la sociedad. Para ello, habrá una dotación máxima de 6.000 euros por proyecto.

Impulsar la generación de conocimiento científico, fomentar la innovación en el ámbito sanitario y apoyar proyectos sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables, son los objetivos de la Fundación ASISA, que ha informado de que las ayudas están dirigidas a entidades con actividad investigadora en España, incluyendo universidades, centros de investigación, hospitales y otras instituciones sanitarias.

PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO DE EJECUCIÓN

Además, los proyectos deberán estar liderados por un investigador principal con título de Doctor y ejecutarse en un plazo máximo de un año. Las ayudas podrán financiar diferentes conceptos relacionados con la actividad investigadora, como material científico, contratación de personal y servicios especializados, así como gastos asociados a la difusión de resultados.

En cuanto a los proyectos sociales, estos están dirigidos a entidades con experiencia acreditada en el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de personas o colectivos en situación de vulnerabilidad. Con ello, se financiarán acciones de intervención social que incluyan, entre otros aspectos, la adquisición de material necesario para su desarrollo, la contratación de personal y los gastos asociados a la ejecución de las actividades.

La Fundación ASISA, que ha indicado que las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a fundacion.asisa@asisa.es, ha señalado que los proyectos serán evaluados por una comisión designada, atendiendo a criterios como la calidad técnica de las propuestas, su viabilidad, el impacto social o científico previsto y la experiencia de los equipos responsables.