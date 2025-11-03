Endor Technologies recibe 1,6 millones de euros del CDTI para un ensayo pionero contra la metástasis hepática

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Endor Technologies ha comunicado que ha obtenido una financiación de 1,6 millones de euros del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), una cantidad con la que desarrollará un ensayo clínico pionero a nivel mundial contra la metástasis hepática.

Así, la compañía probará una terapia basada en un principio completamente distinto al de los tratamientos oncológicos tradicionales. Por primera vez, se evaluará una estrategia que no busca destruir los tumores, sino confinarlos, privándolos de espacio para crecer y provocando así su necrosis de forma natural.

El ensayo de fase II, diseñado y promovido por Endor Technologies, cuenta con el apoyo de la Fundació Mon Clínic Barcelona y será coordinado por su CRO académica, el Barcelona Clinical Coordinating Center (BCCC). En él participará el equipo de oncología del Hospital Clínic de Barcelona, junto con otros centros hospitalarios de referencia en toda España. La fase inicial incluirá entre 10 y 20 hospitales y prevé reclutar alrededor de 100 pacientes. La duración prevista del programa clínico es de aproximadamente 24 meses.

"Este apoyo del CDTI marca un punto de inflexión para Endor y reconoce el esfuerzo de nuestro equipo científico", afirma Joaquín Querol, CEO y cofundador de Endor Technologies. "Estamos explorando una estrategia sin precedentes, basada en un mecanismo de acción nunca antes probado en humanos. Este avance representa un paso decisivo para seguir transformando la investigación en ciencia aplicada con impacto real en los pacientes", ha añadido Querol.

Los próximos pasos incluyen la validación del protocolo clínico para melanoma y cáncer colorrectal con metástasis hepática por parte de las agencias reguladoras, la selección de los centros participantes, el inicio del proceso regulatorio del ensayo fase II, así como el reclutamiento de los primeros pacientes y el análisis intermedio de seguridad y eficacia.

La terapia objeto del estudio se basa en la administración de factores de crecimiento que estimulan la médula ósea para inducir una respuesta estructural en el entorno tumoral. El objetivo es limitar físicamente la expansión del tumor, confinándolo en un espacio reducido y evitando así su progresión. Esta estrategia contrasta con los tratamientos oncológicos estándar, que buscan destruir las células tumorales mediante citotoxicidad, radiación o inmunoterapia. El objetivo más inmediato de Endor Technologies es alcanzar en 2026 el hito conocido como 'First Patient In' (FPI), es decir, la inclusión del primer paciente en el ensayo.