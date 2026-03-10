Empresas.- CSIC y Danone colaborarán para impulsar la investigación científica en alimentación y salud

CSIC y Danone colaborarán para impulsar la investigación científica en alimentación y salud - DANONE

La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, y el director general de la compañía alimentaria Danone España, François Lacombe, han firmado un acuerdo marco de colaboración para impulsar la investigación y la generación de evidencia científica en el ámbito de la alimentación y la salud.

La importancia de reforzar la colaboración público-privada en ámbitos prioritarios como la alimentación saludable, así como de impulsar la transferencia de conocimiento para transformar los resultados científicos en soluciones innovadoras con mayor impacto en la sociedad, ha sido puesta de relieve por Del Pino.

Por su parte, Lacombe ha informado de que este convenio articula una agenda común para abordar, desde la ciencia, los retos más actuales en alimentación y salud. "En Danone, creemos que la ciencia tiene un papel clave para mejorar la vida de las personas", ha explicado, para añadir que esta forma parte del ADN de la empresa desde su nacimiento, "hace más de 100 años".

Con una duración inicial de tres años, este entendimiento se orientará hacia aspectos como la revisión de estudios existentes y generar nueva evidencia científica en áreas clave para la salud pública, dentro de la mayoría de las categorías en las que opera esta compañía, como son los lácteos esenciales, la nutrición especializada y las alternativas vegetales.

"Esta alianza con el CSIC marca un hito y nos permite reforzar nuestra apuesta por una innovación basada en evidencia, impulsar la nutrición del futuro desde España y seguir transformando el conocimiento científico en soluciones reales, accesibles y con impacto positivo en la sociedad", ha continuado Lacombe.

INVESTIGACIÓN DE PROBIÓTICOS Y MICROBIOTA

Algunas de las líneas estratégicas de esta colaboración serán la investigación de probióticos y microbiota, con especial foco en los beneficios de las bifidobacterias para la salud digestiva; el estudio de alimentos fermentados, como el yogur y el kéfir, y su papel en el equilibrio de la microbiota intestinal; la prevención de la diabetes; el abordaje de la longevidad y la mejora de la bioaccesibilidad de nutrientes en alternativas vegetales para garantizar su calidad nutricional.

Con ello, se busca acortar la distancia entre la investigación científica y su aplicación práctica, transformando el conocimiento en productos nutricionalmente superiores, con evidencia probada y con un impacto positivo en la salud y el bienestar de las personas.