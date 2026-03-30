Empresas.- Los ciudadanos otorgan una nota de 7,32 sobre 10 a su bienestar emocional, según un estudio de Aegon

Archivo - Los ciudadanos otorgan una nota de 7,32 sobre 10 a su bienestar emocional, según un estudio de Aegon - SHAPECHARGE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía aseguradora Aegon ha publicado su 'VIII Estudio de Salud y Estilo de Vida', que muestra que la valoración media del bienestar emocional alcanza los 7,32 puntos sobre 10, el nivel más alto registrado hasta la fecha en esta investigación y ello pese al fuerte impacto del estrés y la ansiedad en la vida diaria.

Así, según este informe, en su conjunto, el 71,5 por ciento de la población otorga a su salud emocional una nota igual o superior a 7. Además, muestra que un 31,9 por ciento de los encuestados sitúa su bienestar emocional en niveles muy altos (entre 9 y 10), el porcentaje más alto desde 2023, mientras que un 39,6 por ciento lo valora entre 7 y 8.

Por contra, el 9,3 por ciento suspende su estado emocional. No obstante, en este apartado, la edad es un factor determinante, ya que los mayores de 65 años presentan los niveles más elevados de bienestar (7,73 puntos), mientras que los jóvenes de entre 18 y 25 años registran la puntuación más baja (6,93). Asimismo, quienes tienen hijos (7,48) y aquellos con una situación económica favorable (hasta 8,04 entre quienes han mejorado sus ingresos) arrojan mejores indicadores emocionales que la media.

Por otra parte, el 76,9 por ciento de la población afirma haberse sentido nerviosa, angustiada o tensa en el último año, mientras que el 74,5 por ciento ha experimentado estrés o ansiedad y el 68,8 por ciento reconoce haberse sentido decaído o deprimido. En conjunto, más de ocho de cada 10 personas han sufrido algún síntoma relacionado con la ansiedad o la depresión.

En este contexto, este trabajo señala que el 76,1 por ciento de quienes padecen estas circunstancias asegura que han interferido en su día a día, aunque solo un 14,7 por ciento las considera un problema grave. La afectación es mayor entre mujeres (86,7%), jóvenes de 18 a 25 años (96,3%) y personas laboralmente activas (86,5%).

ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL ESTADO DE ÁNIMO

Ante todo ello, el 65 por ciento de la población declara haber adoptado alguna medida para mejorar su bienestar emocional y, entre las estrategias más habituales, destacan los cambios en rutinas y estilos de vida, como dormir más, mejorar la alimentación y realizar ejercicio físico (36,8%). A estas acciones le siguen actividades de desarrollo personal, como la lectura y el mindfulness (26,6%).

Sin embargo, solo un 14,4 por ciento ha acudido a un psicólogo y un 15,9 por ciento afirma tomar medicación o suplementos para mejorar su estado emocional, prácticas que son más frecuentes entre quienes presentan peor Salud Mental, donde hasta un 33 por ciento recurre a atención psicológica.

Por último, y destacando que entre los factores que más influyen en el bienestar emocional se hallan la situación económica y laboral (44,7%), la actitud personal ante los problemas (40,1%) y la sobrecarga de tareas (35%), este estudio de Aegon expone que La Rioja (7,95%), Castilla y León (7,73%) y Asturias (7,66%) registran las valoraciones más altas, mientras que Extremadura (6,98%), Galicia (7,03%) y Baleares (7,06%) presentan los niveles más bajos.