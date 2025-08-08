Esta emoción te está robando la memoria poco a poco...y sin darte cuenta

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

¿Sabías que tus emociones pueden estar moldeando tu memoria más de lo que imaginas? La tristeza, el estrés o incluso la ansiedad no solo afectan cómo te sientes, sino también cómo recuerdas. Diversos estudios revelan que ciertos estados emocionales pueden reforzar algunos recuerdos… mientras borran otros. Y lo más preocupante: algunas emociones crónicas podrían estar deteriorando tu capacidad cognitiva sin que te des cuenta

Internalizar el estrés es un factor de riesgo "significativo" para el deterioro cognitivo relacionado con la edad, según un estudio publicado en 'The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease', elaborado por investigadores del Instituto 'Rutgers Health'.

El estudio dirigido por el miembro del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento Saludable en el Instituto Rutgers Health, Michelle Chen, examinó múltiples factores de riesgo y resiliencia asociados con el deterioro cognitivo en estadounidenses de origen chino mayores de 60 años.

En este sentido, analizaron datos del mayor estudio de cohorte comunitario sobre estadounidenses de origen chino de edad avanzada, el 'Estudio Poblacional de Ancianos Chinos' (PINE por sus siglas en inglés), que incluyó entrevistas realizadas entre 2011 y 2017 con más de 1500 participantes en el área de Chicago. Así, se centraron en tres factores socioconductuales: internalización del estrés, cohesión comunitaria y alivio del estrés externo.

Los investigadores descubrieron que la internalización del estrés, consistente en la desesperanza o la tendencia a absorber e internalizar experiencias estresantes, mostró una fuerte asociación con el deterioro de la memoria a lo largo de tres rondas del estudio PINE.

EL ESTRÉS Y LA DESESPERANZA PUEDEN PASAR DESAPERCIBIDOS

Además, afirmaron que el estereotipo de una minoría "modelo" (personas exitosas, educadas y saludables) es un factor que afecta a esta población y a su salud mental. Además, Chen apunta que esta población puede sufrir estrés al enfrentarse a barreras lingüísticas y culturales.

"El estrés y la desesperanza pueden pasar desapercibidos en las poblaciones mayores, pero desempeñan un papel fundamental en el envejecimiento cerebral", señala el investigador. Asimismo, añade que "dado que estos sentimientos son modificables, el objetivo es que esta investigación sirva de base para intervenciones de reducción del estrés con sensibilidad cultural para mitigar estos sentimientos en los adultos mayores".