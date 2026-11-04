Embolia pulmonar: las mujeres llegan con mayor riesgo, pero responden de forma similar a la trombectomía

Archivo - Embolia pulmonar - FILO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto Cardiovascular Endeavor Health en Glenview (Estados Unidos) presentada en TCT 2026 (que se celebra en San Diego, Estados Unidos) existen resultados a corto plazo similares en mujeres y hombres con embolia pulmonar (EP) de riesgo intermedio tras la trombectomía por aspiración.

Cabe recordar que este es un procedimiento mediante catéter para eliminar coágulos sanguíneos de las arterias pulmonares. El resultado se confirma a pesar del mayor riesgo previo al tratamiento en las mujeres. Los resultados se publica simultáneamente en 'JSCAI'.

El estudio titulado 'Diferencias de sexo en el perfil de riesgo y los resultados tras la trombectomía por aspiración para la embolia pulmonar de riesgo intermedio: resultados del ensayo SYMPHONY-PE IDE' fue un análisis secundario de un ensayo prospectivo que evaluó el sistema de trombectomía Symphony. En el ensayo participaron 109 pacientes en 17 centros de Estados Unidos, entre ellos 43 mujeres y 66 hombres.

A pesar de las elevaciones más frecuentes de los marcadores sanguíneos de sobrecarga cardíaca y las puntuaciones de riesgo de shock más altas antes del tratamiento, las mujeres experimentaron una reducción de coágulos similar a la de los hombres. Ambos grupos registraron una estancia hospitalaria media de tres días tras el procedimiento, y aproximadamente el 98% de cada grupo recibió el alta a su domicilio. No se notificaron fallecimientos ni eventos adversos graves relacionados con el dispositivo durante los 30 días posteriores al tratamiento; se produjeron hemorragias importantes en dos mujeres y en ningún hombre con seguimiento disponible.

"Las mujeres que participaron en este estudio mostraron signos de mayor riesgo antes del tratamiento; sin embargo, la mayoría de los resultados a corto plazo tras la eliminación del coágulo fueron similares a los de los hombres. Estos hallazgos resaltan la necesidad de comprender mejor cómo afecta la embolia pulmonar a mujeres y hombres, y cómo esas diferencias pueden influir en el tratamiento", asegura Arman Qamar, director del Centro de Medicina Cardiovascular Personalizada y codirector del Equipo de Respuesta a la Embolia Pulmonar del Instituto Cardiovascular Endeavor Health en Glenview, Illinois, Estados Unidos.

Los autores advierten que el estudio era demasiado pequeño para establecer resultados equivalentes o extraer conclusiones definitivas sobre las diferencias entre mujeres y hombres. El seguimiento duró 30 días y el ensayo no comparó el dispositivo con la anticoagulación, es decir, con medicamentos anticoagulantes, por sí solos. Los hallazgos podrían no ser aplicables a otros dispositivos de trombectomía.