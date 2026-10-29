El embarazo podría acelerar el envejecimiento biológico de las mujeres: qué papel juega el posparto

Archivo - Ejercicio posparto: Lo que toda mamá necesita saber para recuperar su bienestar - JACOBLUND/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El embarazo puede aumentar temporalmente la edad biológica de la mujer, pero parte de esos cambios podría revertirse durante el posparto. Una revisión científica pone el foco en el tiempo que necesita el organismo para recuperarse tras el parto y plantea que el intervalo entre embarazos podría influir en la salud materna a largo plazo, aunque esta hipótesis aún necesita confirmarse con estudios de seguimiento prolongado.

Expertos del Hospital General de Massachusetts Brigham (Estados Unidos) responden en 'Trends in Endocrinology & Metabolism' a las claves de un nuevo trabajo centrado en el período de recuperación posparto como determinante del envejecimiento materno.

En numerosos estudios, parece que las mujeres con más hijos presentan un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas y una menor esperanza de vida, pero este efecto es inconsistente entre poblaciones y no existe una explicación clara para él.

EL EMBARAZO AUMENTA TEMPORALMENTE LA EDAD BIOLÓGICA

En este contexto, nuevas herramientas para evaluar la edad biológica (la edad reflejada por el estado biológico de una persona, en lugar de simplemente el número de años vividos) han revelado que el embarazo eleva temporalmente la edad biológica, mientras que la recuperación posparto puede devolverla a un nivel más cercano al inicial. Sin embargo, aún desconocemos cómo relacionar estos cambios a corto plazo con los resultados de salud a largo plazo, que es la laguna que este artículo pretende llenar.

Los expertos plantean que el intervalo entre embarazos podría ser el factor clave. "Dado que el embarazo aumenta la edad biológica y el posparto representa un periodo durante el cual se recupera, la duración de dicho periodo puede ser crucial. Si este periodo se interrumpe por otro embarazo, los efectos negativos pueden acumularse a lo largo de los embarazos". A esta idea lo denominan la 'hipótesis del periodo de recuperación'.

Este artículo es una revisión, por lo que, en lugar de recopilar nuevos datos, se analizó la evidencia publicada en diversos campos para observar si apuntaba en una dirección coherente. Se revisaron estudios que evaluaron la edad biológica utilizando una variedad de enfoques: datos de dispositivos portátiles, imágenes cerebrales, puntuaciones de edad biológica derivadas de análisis de sangre rutinarios y relojes epigenéticos, que miden la edad biológica mediante modificaciones químicas en el ADN.

Posteriormente, los autores relacionaron este conjunto de estudios con investigaciones poblacionales sobre el espaciamiento entre nacimientos, el número de hijos y los resultados a largo plazo en la salud materna. A partir de esta síntesis, desarrollaron un marco conceptual y plantearon predicciones específicas y comprobables que podrían confirmarlo o refutarlo.

LA RECUPERACIÓN POSPARTO PUEDE PROLONGARSE UN AÑO O MÁS

"Nuestros principales hallazgos fueron triples", explica. En primer lugar, la evidencia de que la edad biológica aumenta temporalmente durante el embarazo y se recupera parcialmente después es notablemente consistente: aparece en estudios de Europa, Estados Unidos y Filipinas, y se repite en diversos tipos de mediciones, desde la estructura cerebral hasta las modificaciones químicas del ADN. En segundo lugar, la recuperación puede durar desde unos pocos meses hasta un año o más, y parece estar influenciada por factores como el peso antes del embarazo, la lactancia materna y posiblemente el sueño".

A esta idea, los investigadores añaden que "la evidencia preliminar sugiere que volver a quedar embarazada durante el periodo posparto puede interrumpir la recuperación. En base a esto, proponemos que el intervalo entre embarazos podría ser un factor clave para explicar la relación entre el número de hijos y la salud en la edad adulta. Esta sigue siendo una hipótesis, y para comprobarla directamente se requerirán estudios que sigan a las mujeres durante décadas después de su etapa reproductiva".

De esta forma, este artículo replantea el periodo posparto como una ventana potencialmente importante para la salud a largo plazo de la mujer, en lugar de considerarlo simplemente un periodo de recuperación." Nuestro enfoque se centra en las exigencias físicas del embarazo y en cómo ayudar a las mujeres a recuperarse completamente. Diversos factores que parecen favorecer la recuperación (como la lactancia materna, el sueño y la salud metabólica) podrían verse influenciados por una mejor atención y apoyo posparto".

Si estas predicciones se confirman, las futuras recomendaciones sobre el espaciamiento entre embarazos podrían tener en cuenta la salud a largo plazo de la madre junto con los resultados del parto, y eventualmente podrían personalizarse utilizando mediciones de la edad biológica. Sin embargo, es importante destacar que este trabajo no modifica las recomendaciones médicas actuales: desde 2005, la Organización Mundial de la Salud recomienda esperar al menos dos años entre embarazos.