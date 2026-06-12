Ni elogiar la inteligencia ni resolver los ejercicios: esto es lo que más ayuda a los niños a aprender matemáticas

Archivo - Lectura compartida, padre e hija - SVETIKD ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, en Estados Unidos, se propusieron abordar la escasa atención que se presta al papel de las prácticas motivacionales de los padres en las experiencias de aprendizaje de las matemáticas de sus hijos.

La revisión bibliográfica aparece en un nuevo artículo de 'Child Development Perspectives' titulado 'La participación de los padres en el aprendizaje de las matemáticas de los niños: la importancia de los recursos motivacionales', escrito por Jiawen Wu y Eva M. Pomerantz de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign en Champaign, Illinois, Estados Unidos.

POR QUÉ EL ESFUERZO IMPORTA MÁS QUE EL TALENTO CUANDO SE APRENDE MATEMÁTICAS

En primer lugar, los investigadores revisaron la teoría y la investigación sobre las prácticas de crianza cognitiva en el contexto del aprendizaje de las matemáticas. Posteriormente, destacaron las investigaciones emergentes sobre las prácticas de crianza motivacional para enfatizar cómo ambas contribuyen al aprendizaje matemático de los niños.

Al integrar la atención a los aspectos cognitivos y motivacionales de la participación de los padres en las matemáticas, tanto en la teoría como en la investigación, el equipo de autores espera que el campo avance hacia una comprensión más holística y sensible al desarrollo de cómo la crianza moldea el aprendizaje matemático de los niños a lo largo de los años escolares.

DAR AUTONOMÍA Y GESTIONAR LA FRUSTRACIÓN: LAS CLAVES QUE DESTACAN LOS INVESTIGADORES

La Sociedad para la Investigación del Desarrollo Infantil (SRCD) tuvo la oportunidad de hablar con el equipo de autores para obtener más información sobre la investigación.

La conclusión del trabajo es que los padres ayudan a sus hijos a aprender matemáticas no solo a través de lo que les enseñan, sino también a través de cómo interactúan con ellos: dándoles espacio para explorar, controlando la frustración y elogiando el esfuerzo en lugar de la habilidad.

"Durante la última década, el campo se ha dedicado a documentar lo que los padres enseñan a sus hijos sobre matemáticas (contar, nombres de números, conceptos aritméticos), y que el trabajo en sí es importante. Sin embargo, hemos subestimado la forma en que los padres involucran a sus hijos en el aprendizaje de las matemáticas. Darles a los niños espacio para explorar e incluso enfrentarse a problemas difíciles, mantener un tono emocional estable y responder a su trabajo de manera que se destaque el esfuerzo y la estrategia en lugar de la habilidad, resulta ser tan fundamental como el contenido matemático que transmiten", destacan los autores.

El mensaje práctico es que el apoyo en matemáticas no se trata solo de transmitir contenido, sino también del contexto que crean a su alrededor. Esto puede ser especialmente útil para los padres de niños mayores y adolescentes. A medida que el contenido matemático se vuelve más complejo y muchos padres sienten que ya no pueden ayudar directamente, el apoyo motivacional (hablar sobre la importancia de las matemáticas, fomentar la perseverancia, respetar la creciente necesidad de independencia de los adolescentes) puede convertirse en una herramienta particularmente poderosa que aún conservan, defiende el trabajo.

Los autores aclaran declaran aun así que la mayoría de los estudios que revisaron son correlacionales. "Incluso los diseños longitudinales más rigurosos no pueden descartar todas las explicaciones alternativas, por lo que no podemos afirmar con total certeza que las prácticas de los padres causen las diferencias que observamos en el aprendizaje matemático de los niños. Además, la mayoría de los estudios analizan los efectos en periodos relativamente cortos, por lo que sabemos menos sobre cómo las prácticas de los padres influyen en la trayectoria matemática de los niños a largo plazo", concluyen.