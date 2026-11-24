Participantes del III Congreso de Actividad Física y del Deporte que se está celebrando en Alcázar de San Juan. - EUSEBIO DEL CASTILLO

CIUDAD REAL, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La necesidad de practicar ejercicios de fuerza y la importancia de contar con entrenador a la hora de enfrentarse a una marcha cicloturista o a un maratón han centrado la sesión vespertina del III Congreso de Actividad Física y del Deporte que se está celebrando en Alcázar de San Juan, que está ofreciendo una visión integral del deporte de alto rendimiento y la gestión deportiva a través de la experiencia directa de profesionales del sector.

Sobre ello han hablado Javier Fernández, Antonio Serrano o Bea Porto, que han atendido a Europa Press antes de ofrecer en sus ponencias una serie de recomendaciones para la práctica deportiva.

Fernández, que además de ser preparador físico dirige la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Ciclismo, ha explicado que mucha gente de la que participa en esas marchas de gran recorrido está preparada, pues aborda la prueba o bien con entrenadores o planes de entrenamiento, pero hay otro porcentaje de participantes, no demasiado grande, que no lo está lo suficiente.

"Algunas veces, eso puede derivar en alguna patología o incluso hasta la muerte. Si son esfuerzos muy grandes, hay que prepararlos a conciencia y hay que tener muchas cosas en cuenta", sostiene este entrenador, que aconseja a aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedad que previamente se sometan a una prueba de esfuerzo.

En cuanto los errores más habituales de los cicloturistas que se enfrentan a una prueba de este nivel, Fernández defiende que lo más frecuente es que los participantes no sean conscientes de la dureza de la prueba a la que se enfrentan.

"Los organizadores de las marchas buscan la dureza extrema, para que realmente suponga un reto. Entonces, para abordar una prueba de este tipo, hay que entrenar. Y muchas veces, el problema que tiene la gente, es que o no tiene tiempo para entrenar, o directamente es vaga y no quiere hacerlo por lo que esto implica".

Para el responsable de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Ciclismo otro error bastante común es seguir los consejos de los 'instagramers'. "Hay muchos y con poco conocimiento del tema de la alimentación, que ahora está muy de moda".

Dicho esto, ha alertado sobre la ingesta de hidratos de carbono y de suplementos deportivos, a los que el cuerpo puede estar no acostumbrado. "Algunas veces eso es una bomba, y ves a mucha gente tirada por las cunetas vomitando".

En cuanto a las horas de entrenamiento necesarias para poder enfrentar una prueba cicloturista, considera que quizá no haga falta tanto tiempo, sino hacer una buena distribución de la carga de entrenamiento.

Así, recomienda repartir siete horas --tres de lunes a viernes y cuatro en fin de semana-- y comenzar a entrenar un mínimo de cuatro meses antes del evento para llegar bien y poder abordarlo.

En conversación con Europa Press también se ha pronunciado sobre Strava, esa aplicación y red social diseñada para que los deportistas registren, analicen y compartan sus entrenamientos.

"La gente pierde un poco esa esencia del mundo del cicloturismo y se vuelve muy competitiva. En realidad, en una marcha cicloturista no hay puestos, hay tiempos. Hablar de una clasificación en una marcha cicloturista sería un error, pero muchas veces se busca ese tiempo o esa clasificación y se pierde el disfrute".

De igual modo, ha desgranado algún consejo para las personas que han empezado a practicar cicloturismo y quieren competir carreras de larga distancia.

"No hay que abusar de la bici al principio. Hay que ir haciendo kilómetros y acumulando horas. Si empiezas haciendo 10 horas te puede salir una tendinitis y ya no vas a poder disfrutar. Hay que tener una progresión y después de un año o año y medio, si se quiere seguir evolucionando, recomiendo contratar a profesional o un entrenador para que marque las pautas".

CUATRO O CINCO MESES PARA PREPARAR UNA MARATÓN

Sobre la importancia de contar con un preparador también ha hablado Antonio Serrano. Este exatleta olímpico español y reconocido entrenador nacional ha dado las claves de cómo preparar una maratón.

"Evidentemente, con tiempo. No podemos empezar a entrenar un día y querer correr una maratón a la semana siguiente. La preparación tiene que durar como mínimo cuatro o cinco meses, dependiendo del nivel del atleta", ha explicado Serrano, en declaraciones a Europa Press.

Para los atletas que quieran enfrentarse a un maratón popular, lo aconsejable, según realata, es entrenar cuatro o cinco días a la semana. En ese tiempo, lo más importante es meter un día o dos de entrenamiento específico -- las famosas series--, y otro día de fuerza.

"No hay que olvidar que la fuerza también es muy importante. Ayuda a evitar lesiones", apostilla este deportista natural de La Solana (Ciudad Real), que también aconseja ponerse a prueba con carreras de 10 kilómetros y de media maratón.

Preguntado por el error más común que cometen las personas que empiezan a correr, Serrano lo tiene claro: no tener entrenador.

"Hay gente que se pone a correr porque se informa en una revista o pide un plan a la Inteligencia Artificial. Pero un entrenador es el que te va a guiar, te va a decir cuándo tienes que competir y va hacer que llegues bien a la prueba".

Por ello, no teme que la IA haga peligrar esta figura, pues cuenta con algo "especial" a su favor, la cuestión emocional.

"Para preparar un maratón popular, el entrenador tiene que hablar con la persona. Saber si trabaja, lo que descansa y saber lo que come, para así adaptar el entrenamiento. Después, tiene que hablar con esa persona para saber como se siente, cómo va su día a día. Y eso, es muy difícil que lo haga la IA. Por eso espero que no nos quite el trabajo".

ENTRENAMIENTO DE FUERZA PARA EVITAR LESIONES

Sobre la importancia de la fuerza en los deportes de resistencia ha disertado la licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Bea Porto, que ha defendido que este tipo de entrenamiento es "obligatorio" para ser más eficientes.

"Venimos de décadas en las que se creía que si quieres correr más tienes que correr más, si quieres montar en bici tienes que hacer muchos más kilómetros. Pero, a día de hoy muchos metaanálisis y estudios científicos nos demuestran que no solo el corredor vive de correr o el ciclista vive de montar en bici. Es muy necesario el entreno de fuerza paralelo".

"Sí un deportista busca llegar a su máximo rendimiento, sea el que sea, necesitaría compaginar entrenamiento aeróbico con entrenamiento de fuerza", ha insistido Porto que, en función del nivel de cada deportista, pauta un mínimo de una o dos sesiones de fuerza a la semana en un entrenamiento programado y bien estructurado, sobre todo para prevenir lesiones.

Pero no solo los deportistas que compitan necesitan de esa práctica de fuerza, también toda persona que empiece a practicar ejercicio físico.

"Tenemos que tener en cuenta que es una población, tanto hombres como mujeres, sobre todo mujeres, en la que se empieza a producir una pérdida de masa muscular, llamada osteopenia, o pérdida de masa ósea llamada --osteoporosis--. El entrenamiento de fuerza es clave para minimizar esa pérdida gradual de masa muscular o de masa ósea", abunda esta licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte.