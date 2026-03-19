El ejercicio físico online mejora salud de niños tras pasar cáncer

El trabajo forma parte de la tesis doctoral de Andrés Mármol Pérez y se enmarca en el proyecto iBoneFIT, liderado por Luis Gracia Marco, profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UGR - UGR

GRANADA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Granada (UGR) ha demostrado que un programa de ejercicio físico online puede mejorar la salud ósea en niños y adolescentes supervivientes de cáncer, aportando nuevos datos en un campo todavía poco desarrollado.

Según detallan desde la UGR en un comunicado, la investigación, realizada con 116 participantes de entre seis y 18 años, ha analizado el efecto de una intervención de ejercicio físico de nueve meses de duración en la salud ósea. El programa combinaba ejercicios de fortalecimiento del tren inferior con actividades de impacto como saltos, específicamente diseñados para estimular el tejido óseo y favorecer su desarrollo.

Los resultados muestran un efecto positivo general en la cadera, una de las regiones de referencia para la evaluación de la salud ósea. En concreto, se observó una mejora significativa en el contenido mineral óseo, un indicador relevante de la fortaleza y resistencia de los huesos.

La UGR destaca que este avance tiene especial interés en la población de supervivientes de cáncer infantil, que con frecuencia presenta alteraciones en la salud ósea derivadas tanto de la enfermedad como de los tratamientos recibidos. Los datos obtenidos refuerzan el papel del ejercicio físico como herramienta útil para mejorar su salud a largo plazo.

El trabajo forma parte de la tesis doctoral de Andrés Mármol Pérez y se enmarca en el proyecto iBoneFIT, liderado por Luis Gracia Marco, profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UGR.

La investigación ha sido desarrollada por personal del grupo Profith CTS977, vinculado al Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (iMUDS), en colaboración con el Ciber de Obesidad (Ciberobn) y profesionales de instituciones de investigación biosanitaria de Granada (Ibs.Granada) y otros centros hospitalarios como el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

El equipo investigador ha destacado la participación de los niños y niñas y de sus familias, cuya implicación ha permitido el desarrollo de un estudio que abre nuevas vías para integrar programas de ejercicio físico online en el seguimiento clínico de jóvenes supervivientes de cáncer, ofreciendo una alternativa accesible y segura para la mejora de la salud ósea.