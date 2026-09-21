Así cambia la sangre de quienes lo practican de forma regular

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos del BGI Human Genome Center (BGI Research) de la Universidad Médica de Shanxi (China) han identificado algunas firmas moleculares y celulares en sangre periférica relacionadas con el ejercicio regular, utilizando datos de un estudio multiómico basado en la población.

Tal y como se recoge en 'Science Advances', firmas indican que el ejercicio regular está asociado con factores metabólicos e inmunitarios involucrados en una mayor oxidación de grasas, una atenuación de la señalización inflamatoria y una mayor presentación de antígenos, entre otros factores. Sus hallazgos identifican vías moleculares y celulares candidatas que pueden mediar los beneficios para la salud del ejercicio regular.

MÁS OXIDACIÓN DE GRASAS Y MEJOR RESPUESTA INMUNITARIA

Los autores utilizaron metabolómica y lipidómica plasmática, junto con análisis transcriptómicos y epigenómicos de células individuales para examinar células sanguíneas de dos grupos de personas inscritas en la Cohorte Multiómica Inmunitaria China (CIMA).

Un grupo de 40 participantes eran personas que hacían ejercicio regularmente, definidas como aquellas que realizaban ejercicio planificado 3 o más veces por semana durante 150 minutos o más de actividad de intensidad moderada, o 75 minutos o más de actividad de intensidad vigorosa, cada semana.

El segundo grupo, sedentario, incluyó participantes que informaron cero minutos de "ejercicio con propósito" por semana. Los investigadores demostraron que la sangre de quienes practicaban ejercicio regularmente presentaba una firma metabólica caracterizada por una mayor oxidación de ácidos grasos y defensa antioxidante, una mayor capacidad de citotoxicidad de las células T, una reprogramación del epigenoma de las células NK inmunitarias y una mejor presentación de antígenos en monocitos clásicos y células B.

Los investigadores también observaron una remodelación general de la comunicación intercelular entre las células inmunitarias en quienes practicaban ejercicio regularmente.