El ejercicio para la artrosis, bajo sospecha: el gran estudio que pone en duda el consejo más repetido

El ejercicio se ha convertido en la primera recomendación casi automática para la artrosis, sobre todo en rodilla y cadera, como forma de aliviar el dolor y mejorar la movilidad. La artrosis u osteoartritis es una enfermedad articular degenerativa crónica en la que se va desgastando el cartílago que recubre los extremos de los huesos, lo que provoca dolor, rigidez y pérdida de movilidad.​

Afecta sobre todo a grandes articulaciones de carga, como la rodilla y la cadera, pero también puede dañar manos, tobillos u hombros, y es una de las principales causas de discapacidad y limitación funcional en personas mayores.​

DEL CONSEJO AUTOMÁTICO AL PRIMER GRAN FRENO EN LA EVIDENCIA

La terapia de ejercicios para la artrosis incluye programas estructurados de fuerza, movilidad y ejercicio aeróbico diseñados por fisioterapeutas u otros profesionales sanitarios, y se ha convertido en el tratamiento de primera línea en muchas guías clínicas, por delante de fármacos, infiltraciones o cirugía. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bochum (Alemania) y el Hospital Universitario de Copenhague (Dinamarca) cuestiona el impacto real de estos programas sobre los síntomas de la artrosis.

Los hallazgos, disponibles en la revista de acceso abierto 'RMD Open', cuestionan la promoción universal del ejercicio como tratamiento de primera línea para aliviar el dolor y mejorar la función física en todas las personas que viven con la enfermedad articular degenerativa, y resaltan la necesidad de revisar las prioridades de investigación, concluyen los investigadores.

El ejercicio se recomienda sistemáticamente como tratamiento inicial para diversos tipos de artrosis. Sin embargo, un creciente número de evidencias ha cuestionado el alcance y la duración de sus efectos, así el estudio muestra que es probablemente mínima, de corta duración y probablemente no mejor que ningún tratamiento

Si bien se han publicado numerosas revisiones sistemáticas, no ha habido una revisión exhaustiva de la evidencia disponible que compare el ejercicio con una variedad de enfoques diferentes, incluido el placebo, la atención habitual, nada, medicamentos, otras terapias y cirugía, agregan.

QUÉ HA ANALIZADO ESTE GRAN ‘REPASO’ SOBRE EJERCICIO Y ARTROSIS

Para llenar este vacío, los investigadores buscaron en bases de datos de investigación revisiones sistemáticas relevantes y ensayos clínicos aleatorios publicados hasta noviembre de 2025. Incluyeron 5 revisiones, con un total de 8.631 participantes, y 28 ensayos clínicos aleatorios sobre artrosis de rodilla/cadera (23), mano (3) y tobillo (2), con un total de 4.360 participantes, en la revisión general.

El análisis estadístico conjunto de los resultados de todos los estudios indicó que el ejercicio se asoció con efectos leves y de corta duración en el dolor de la artrosis de rodilla, en comparación con placebo o ningún tratamiento. Sin embargo, la certeza de la evidencia fue muy baja y los efectos en ensayos más amplios o a largo plazo fueron aún menores.

La evidencia de certeza moderada sugirió efectos insignificantes para la artrosis de cadera y efectos pequeños para la artrosis de mano. Por otra parte, la evidencia de certeza variable indicó resultados comparables para la educación del paciente, la terapia manual, el uso de analgésicos, inyecciones de esteroides o ácido hialurónico y la cirugía de rodilla por vía intracraneal (artroscopia).

Asimismo, ensayos individuales en grupos particulares mostraron que el ejercicio fue menos efectivo que la cirugía de remodelación del hueso de la rodilla (osteotomía) y el reemplazo de la articulación a largo plazo.

Los investigadores reconocen que priorizaron la inclusión de ciertas revisiones y, por lo tanto, podrían haber excluido otras relevantes. Sin embargo, un análisis adicional de la magnitud del efecto de estas otras revisiones indicó resultados similares. Además, hubo pocas comparaciones directas entre los estudios incluidos, una variación considerable entre los participantes en términos de gravedad de los síntomas y algunos ensayos permitieron otras intervenciones junto con el ejercicio.

¿HAY QUE DEJAR DE RECOMENDAR EJERCICIO PARA LA ARTROSIS?

Sin embargo, concluyen: "Encontramos evidencia en gran medida inconclusa sobre el ejercicio para la artrosis, lo que sugiere efectos insignificantes o, en el mejor de los casos, de corta duración sobre el dolor y la función en diferentes tipos de artrosis, en comparación con placebo o ningún tratamiento. Estos efectos parecen menos pronunciados en ensayos más amplios y a largo plazo. Nuestros hallazgos cuestionan la promoción universal de la terapia de ejercicios como el único foco del tratamiento de primera línea para mejorar el dolor y la función física en todos los pacientes con artrosis".

Pero el ejercicio tiene otros beneficios para la salud, y algunos pacientes pueden preferirlo, reconocen. "La importancia de los efectos del ejercicio sobre el dolor y la función junto con los beneficios secundarios para la salud, la seguridad, el perfil de bajo costo, la etapa de atención y las opciones de tratamiento alternativo", aconsejan los autores.