El eje intestino-corazón: Un subproducto de bacterias intestinales se asocia a mayor riesgo de fibrilación auricular

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MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio dirigido por la Clínica Cleveland (Estados Unidos) muestra una conexión entre los niveles elevados en sangre de TMAO (trimetilamina N-óxido), un subproducto de la digestión de nutrientes que se encuentran en la carne roja y otros productos animales por parte de las bacterias intestinales, y un mayor riesgo de fibrilación auricular. Los hallazgos se publican en el 'Journal of Clinical Investigation'.

El equipo de investigación, liderado por el doctor Robert Koeth, analizó muestras de sangre de más de 5.000 personas sometidas a procedimientos cardíacos. Los investigadores también realizaron estudios de laboratorio con células para comprender mejor cómo el TMAO puede influir en el corazón. Descubrieron que el TMAO producido por la microbiota intestinal altera el entorno eléctrico del corazón, aumentando la susceptibilidad a arritmias.

La fibrilación auricular es el tipo más común de arritmia cardíaca que se origina en las aurículas, y afecta a al menos 2,7 millones de estadounidenses. Los síntomas incluyen fatiga, palpitaciones, dificultad para respirar y mareos. Entre los factores de riesgo se encuentran la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y la obesidad. Algunos medicamentos y procedimientos, como la ablación (que consiste en la creación de tejido cicatricial para mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico del corazón), pueden reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

"La mayoría de los tratamientos actuales para la fibrilación auricular se centran en controlar la afección, pero nuestros hallazgos sugieren que podría haber una oportunidad para intervenir mucho antes a través de la dieta", señala el doctor. Koeth, autor principal y electrofisiólogo del Instituto Cardíaco, Vascular y Torácico de la Familia Miller en la Clínica Cleveland.

Este estudio se basa en más de una década de investigación de la Clínica Cleveland sobre el papel del microbioma intestinal en la salud y las enfermedades cardiovasculares, incluidos los efectos adversos del TMAO.

El equipo de investigación ha publicado numerosos estudios que vinculan los niveles elevados de TMAO con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular, incluidos eventos adversos como infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Las pruebas de TMAO están ahora ampliamente disponibles y se han incorporado a la práctica clínica.