El efecto de la nicotina durante el embarazo que podría permanecer oculto hasta una infección

Archivo - Embarazada fumando. - OSTAPANDROKSOLANAMYKYTIV/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición a la nicotina durante el embarazo y poco después del parto provocó cambios duraderos en las células madre hematopoyéticas y en el sistema inmunitario en desarrollo de los ratones, incluyendo una respuesta más dañina a la infección por influenza más adelante en la vida, según expertos de la Universidad de California, Santa Cruz (Estados Unidos).

Los hallazgos se publican en 'Stem Cell Reports'. El equipo de investigación, liderado por Camilla Forsberg de la Universidad de California en Santa Cruz, expuso a ratones preñados a la nicotina para investigar los efectos de la exposición perinatal a la nicotina (EPN) en el sistema hematopoyético.

Los investigadores descubrieron que las crías expuestas a la nicotina presentaban menos células madre hematopoyéticas, las células que producen células inmunitarias efectoras maduras, y alteraciones en los patrones de genes inmunorreguladores dentro de estas células. Estos cambios persistieron hasta la edad adulta, a pesar de que la exposición a la nicotina cesó poco después del nacimiento.

En condiciones normales, el daño inmunológico en ratones adultos era prácticamente imperceptible. Los ratones expuestos presentaban un número normal de células inmunitarias circulando en su sangre. Sin embargo, sus pulmones tenían menos macrófagos residentes, células inmunitarias que constituyen una importante primera línea de defensa contra los patógenos. Cuando los ratones expuestos al virus de la gripe fueron infectados posteriormente con el virus de la influenza, su sistema inmunológico respondió con una mayor inflamación y una mayor migración de células inmunitarias a los pulmones. Esta respuesta exacerbada provocó un daño pulmonar más severo y una mayor pérdida de peso.

"Esto demuestra la sensibilidad del sistema sanguíneo en desarrollo a su entorno", apuntan los investigadores. "Las células madre sanguíneas regulan el equilibrio del sistema inmunitario y conservan la memoria de las experiencias vividas en las primeras etapas de la vida. Una exposición durante las primeras semanas de vida puede alterar ese equilibrio de forma irreversible, un efecto que permanece latente hasta que el organismo se enfrenta a una infección y que influye en la salud inmunitaria hasta bien entrada la edad adulta. La mejor protección es evitar la nicotina durante el embarazo, pero también queremos comprender si estos cambios pueden contrarrestarse una vez que se han producido".

Se sabe que fumar durante el embarazo afecta negativamente el desarrollo fetal, incluido el desarrollo del sistema inmunitario. Los niños nacidos de madres que fuman durante el embarazo, por ejemplo, tienen más probabilidades de sufrir infecciones respiratorias, que además pueden ser más graves.

El humo del tabaco contiene muchas sustancias nocivas además de la nicotina, lo que dificulta determinar los efectos de la nicotina por sí sola. Este estudio ayuda a abordar esta cuestión aislando la exposición a la nicotina en un modelo de ratón. Los resultados sugieren que la nicotina puede alterar el desarrollo inmunitario y tener efectos que persisten mucho después de que finaliza la exposición.

Si bien los hallazgos en ratones no necesariamente se pueden extrapolar directamente a los seres humanos, la investigación plantea preguntas importantes sobre la exposición a la nicotina durante el embarazo y el desarrollo temprano, incluso a través de productos como los cigarrillos electrónicos y las terapias de reemplazo de nicotina.