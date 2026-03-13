El efecto invisible de la nicotina: cómo fumar podría afectar la salud de tus hijos

Archivo - Padre fumando junto al cochechito de un bebé. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Se estima que 40,1 millones de personas en los Estados Unidos tienen diabetes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU. Tener diabetes pone a las personas en riesgo de desarrollar otras afecciones como enfermedades cardíacas, enfermedades renales y daño nervioso. Dado que la diabetes afecta a más del 12% de los estadounidenses y es una enfermedad crónica, los costos del tratamiento son altos.

El uso de productos de tabaco es una de las principales causas prevenibles de resultados adversos para la salud, según el estudio. Limitar los factores de riesgo como el tabaquismo y el uso de cigarrillos electrónicos podría ayudar a abordar la epidemia de diabetes, particularmente entre los hombres.

Un estudio con ratones de la Sociedad Endocrina de Estados Unidos en colaboración con la Universidad de California (Estados Unidos) ha descubierto que la exposición a la nicotina de un padre puede afectar la capacidad de la descendencia para procesar el azúcar y puede contribuir al riesgo de diabetes, según una nueva investigación publicada en el 'Journal of the Endocrine Society'.

QUÉ PASÓ CUANDO LOS FUTUROS PADRES RATONES TOMARON NICOTINA

"Cuando los ratones macho consumieron nicotina en el agua potable, sus crías presentaron alteraciones metabólicas que parecen afectar la forma en que el cuerpo metaboliza el azúcar", indica la autora principal del estudio, la doctora Raquel Chamorro-García, de la Universidad de California. "Esto sugiere que el consumo de tabaco en hombres está vinculado a un mayor riesgo de que sus descendientes desarrollen diabetes".

Los investigadores monitorearon a las crías de ratones macho expuestos a la nicotina en el agua potable. Se comparó a las crías con las de un grupo de control de ratones no expuestos a la nicotina. El estudio descubrió que las crías hembras de ratones macho expuestos a la nicotina presentaron niveles más bajos de insulina y glucosa en ayunas que el grupo de control.

Entre las crías macho, las crías de ratones expuestos a la nicotina presentaron niveles más bajos de glucosa en sangre y una función hepática alterada en comparación con el grupo de control. La obesidad y la diabetes pueden contribuir al desarrollo de una afección denominada enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica.

"Considerando la evidencia de que la exposición masculina puede aumentar la probabilidad de que sus hijos desarrollen enfermedades crónicas, es crucial incorporar la salud masculina en la atención preconcepcional", subraya Chamorro-García, profesora adjunta de microbiología y toxicología ambiental en la UC Santa Cruz. "Nuestros hallazgos sugieren que el consumo de productos de tabaco por parte de los padres podría tener efectos duraderos en la salud de sus hijos".

Dado que los ratones estuvieron expuestos a nicotina pura en el experimento, los hallazgos indican que los subproductos de los cigarrillos o los aditivos de los cigarrillos electrónicos no fueron responsables de los cambios metabólicos, puntualiza Chamorro-García.

El estudio recibió financiación del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de los Institutos Nacionales de Salud, la beca del Programa de Investigación de Enfermedades Relacionadas con el Tabaco de la Oficina del Presidente de la Universidad de California y los Fondos de Puesta en Marcha de la Universidad de California, Santa Cruz.