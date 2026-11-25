Archivo - Imagen de recurso laboratorio. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MANDICJOVAN - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha notificado la primera muerte en el mundo por gripe aviar tras exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre, EEUU notificó a la OMS tres casos de infección humana por el virus de la influenza A(H5) confirmados por laboratorio en el estado de Washington. Entre ellos se incluía el caso de la persona fallecida.

Los tres casos correspondían a adultos trabajadores en granjas de ganado lechero en el condado de Yakima, en el estado de Washington, donde recientemente se había detectado el virus HPAI A(H5N1) en ganado lechero. Se desconoce si trabajaban en la misma granja.

Respecto a la persona fallecida, la OMS detalla que presentaba afecciones médicas preexistentes y acudió a Urgencias a la semana siguiente de desarrollar síntomas respiratorios. Fue hospitalizado con una enfermedad grave y falleció el 1 de noviembre.

Los otros dos pacientes buscaron atención médica tras desarrollar síntomas leves, pero ninguno requirió hospitalización. La secuenciación de los virus de los tres casos confirmó el subtipo de virus de influenza A(H5N1). Las secuencias eran muy similares a las de los virus detectados en el ganado lechero del estado de Washington.

El 4 de noviembre, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó que la secuenciación del genoma completo de los virus de influenza A(H5N1) detectados en los dos primeros rebaños lecheros afectados en el estado de Washington identificó el genotipo B3.13. Según el USDA, el análisis genético indicó que las detecciones eran consistentes con la introducción del virus desde el estado de Idaho, probablemente a través del movimiento de ganado.

RIESGO "BAJO" PARA LA POBLACIÓN GENERAL

Aunque la OMS ha señalado que "cabe esperar que se produzcan infecciones humanas esporádicas adicionales asociadas a la exposición a animales infectados o entornos contaminados mientras el virus siga circulando en las poblaciones animales", ha afirmado que el riesgo por los virus A(H5N1) para la población general es "bajo".

Mientras, para las personas con exposición laboral a estos virus, el riesgo de infección se considera "bajo o moderado". Con todo, ha puntualizado que la situación podría cambiar a medida que se disponga de más información y que continúa el trabajo de vigilancia epidemiológica mundial.

En la actualidad, se mantienen las investigaciones de salud pública, la vigilancia y el seguimiento de las personas expuestas a animales infectados o entornos contaminados, al tiempo que se está ralizando un seguimiento de los contactos cercanos de los casos confirmados en EEUU.

Desde 2024 y hasta el 20 de noviembre de 2026, se habían reportado en Estados Unidos un total de 75 casos humanos de infección por el virus de la influenza A(H5), incluidos los tres casos descritos.

La OMS aclara que no se ha identificado transmisión de persona a persona del virus de la influenza A(H5) en EEUU y, aunque sí se han notificado casos aislados de este tipo en el resto del mundo, no se ha detectado una transmisión sostenida entre humanos.