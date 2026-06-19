Eduardo Pastor obtiene el respaldo del 98% de la Asamblea General de Cofares

Eduardo Pastor, presidente de Cofares en la Asamblea General de Delegados. - LORENZO DURAN

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha obtenido el respaldo rotundo del 98% de la Asamblea General, en la que se han aprobado la Política General, el Informe de Presidencia y las Cuentas correspondientes al ejercicio 2025.

Pastor, que ha agredecido el apoyo recibido, previamente a la junta celebró 13 juntas preparatorias por todo el país bajo el lema 'Donde otros no llegan', donde se reunió con socios y socias para explicarles las claves del ejercicio, y compartir con ellos su visión de futuro sobre la evolución de Cofares y los próximos desafíos del sector.

A su juicio, tras siete años en el cargo, la fortaleza reside en su modelo solidario. "Defendemos el bien común de todos los socios y socias, un modelo en el que la responsabilidad es prioritaria y compartida por todos. Y en el que desde el Consejo Rector anteponemos el servicio, la cooperación y la ayuda mutua", ha subrayado.

DATOS ECONÓMICOS

En 2025, Cofares ha registrado unos resultados históricos tras alcanzar una cifra de ventas récord de 4.580 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,4%. Asimismo, ha reforzado su rentabilidad con un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 49,1 millones de euros (+12%), obteniendo un beneficio antes de impuestos (BAI) de 18,1 millones de euros, con un crecimiento cercano al 19% respecto al 2024.

Una tendencia al alza que se mantiene firme en este 2026 motivada, en gran medida, según explican en un comunicado, por el lanzamiento de su nuevo modelo comercial. En él destacan herramientas como Nexo, que incorpora novedosos desarrollos (como la Torre de Control de Cofares), y que mejora la gestión y rentabilidad de las oficinas de farmacia. Un servicio, que ha alcanzado récords históricos en 2025, con una facturación de 191 millones de euros y un crecimiento superior al 18%.

"Nuestra propuesta de valor es única y diferencial, ya que nuestro modelo comercial para la farmacia es el más ventajoso de cuantos existen hoy en el mercado", ha detallado Eduardo Pastor.

Más allá de la magnitud de estas cifras, la gestión también se ha centrado en garantizar la máxima estabilidad y seguridad financiera a sus socios y socias. Muestra de ello es su tasa de cobertura, que alcanza el 70,7% (según criterio del Banco de España), un porcentaje muy por encima del resto de entidades del sector.

Tal y como ha remarcado el presidente de Cofares, "lograr estos grandes resultados requiere del esfuerzo conjunto y del rigor profesional del Consejo Rector, de los directivos y de todo el equipo, a quienes agradezco su implicación y apoyo constante. Su trabajo diario es la pieza clave que nos permite traducir el éxito económico en un servicio de máxima calidad y satisfacción para nuestros socios".

PLAN DE EXPANSIÓN

En su intervención en la Asamblea, Eduardo Pastor ha puesto además el foco en el importante esfuerzo inversor de Cofares, que en 2025 ha destinado 45 millones de euros al mantenimiento, ampliación y modernización de su extensa red de 2 almacenes, una cifra que escala hasta los 230 millones de euros al contemplar el acumulado de los últimos cinco años.

"Continuamos desplegando nuestra estrategia de expansión y acercamiento al socio. De hecho, ya hemos planificado la construcción de nuevos almacenes en Córdoba, Talavera (Toledo) y Santa Cruz de Tenerife", ha matizado Eduardo Pastor. Además, durante 2025 se han ejecutado mejoras operativas en los centros de Murcia, Fuencarral (Madrid), Valencia, Málaga, Alicante, Gerona, Castellón y Valladolid.

Así, ha destacado que estas inversiones consolidan el liderazgo de la mayor red de distribución farmacéutica de España, que cuenta actualmente con un total de 48 centros y plataformas estratégicamente situadas a lo largo de toda la geografía nacional, y desde donde se despliegan 2.455 rutas.

Otros motores de crecimiento en 2025 han sido Farline y Aposán -las marcas de Consumer Health de Cofares de venta exclusiva en el canal farmacia-, que han crecido un 14,3%, lo que se traduce en un récord absoluto de ventas de 70 millones de euros, situándose ya en el puesto 14 del 'Top 20' de marcas de parafarmacia.

Asimismo, Farmavenix -operador de soluciones logísticas globales-, ha experimentado un crecimiento del 19%, incrementando sus ventas en 8 millones de euros.

DEFENSA DEL MODELO FARMACÉUTICO

Cofares mantiene su firme compromiso con la defensa del actual modelo farmacéutico español, por su carácter de servicio público y su papel crucial en la protección de la salud de la población, motivo por el que el Consejo Rector trabaja con determinación en este ámbito.

En los últimos años, Cofares recuerda que ha reafirmado su posicionamiento como un agente influyente y de referencia para las administraciones, tanto en España como en Europa. En este sentido, ha participado activamente en numerosos procesos normativos del Sector logrando, por ejemplo, que nueve de sus alegaciones hayan sido aceptadas en la última revisión del Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios.