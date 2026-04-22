¿Hasta qué edad es seguro un trasplante de pulmón? Harvard defiende el límite de 70 años mientras otros piden evaluar

Archivo - Quirófano, anestesia, operación, intervención quirúrgica. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MONKEYBUSINESSIMAGES

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aumento de pacientes mayores de 70 años en lista de espera para un trasplante de pulmón ha reabierto uno de los debates más complejos de la medicina moderna: ¿debe existir un límite de edad para recibir un órgano?

En la 46ª Reunión Anual de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón (ISHLT), celebrada en Toronto, expertos de la Facultad de Medicina de Harvard han expuesto posturas enfrentadas sobre cómo asignar unos órganos cada vez más escasos, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el avance de las terapias respiratorias.

MANTENER EL LÍMITE DE EDAD POR RIESGO DE COMPLICACIONES

Expertos de la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos) debaten en el marco de la 46ª Reunión Anual y Sesiones Científicas de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón (ISHLT, por sus siglas en inglés) celebrada en Toronto, Canadá, el límite de edad superior para los trasplantes de pulmón, especialmente, ante el creciente número de adultos mayores en lista de espera para trasplantes de pulmón.

Brian Keller, profesor adjunto de Medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y director médico de trasplante de pulmón en el Hospital General de Massachusetts (MGH), argumentó que el límite de edad superior actual para ser candidato a un trasplante de pulmón debería mantenerse, incluso a medida que un número creciente de adultos mayores de 70 años se someten al procedimiento.

Hasta 2014, tener más de 65 años se consideraba una contraindicación para el trasplante de pulmón. Sin embargo, una actualización de 2021 de las directrices de la ISHLT sobre la elegibilidad para el trasplante de pulmón elevó el límite de edad a 70 años.

"En el MGH, la mayoría de los receptores tienen entre 60 y 70 años, con un número bastante significativo de personas de más de 70 años", expone Keller. "Tenemos más candidatos mayores para trasplantes de pulmón como resultado del envejecimiento de la población y de los avances en la terapia médica para las enfermedades pulmonares que prolongan la supervivencia y retrasan la necesidad de un trasplante".

La asignación de órganos es un dilema constante debido a la grave escasez de pulmones de donantes utilizables en comparación con el número de pacientes en lista de espera. En 2023, se añadieron 3.385 nuevos candidatos adultos a la lista de espera para trasplante de pulmón, lo que supone un aumento del 37,4% en la última década.

Según Keller, muchos receptores de trasplantes de edad avanzada tienen afecciones preexistentes y corren un mayor riesgo de desarrollar cáncer y enfermedades cardiovasculares debido a su edad, el procedimiento de trasplante y la terapia inmunosupresora. Aun así, Keller reconoce la distinción entre edad cronológica y edad biológica.

Sobre esta cuestión se posicionaba Thomas Egan, profesor de Cirugía de la División de Cirugía Cardiotorácica de la UNC. "Hay personas de 75 años que tienen una edad biológica de 60. Y hay personas de 60 años que aparentan tener 75 u 80 y que probablemente no deberían someterse a un trasplante de pulmón". Como uno de los pioneros de los trasplantes de pulmón, tanto simples como dobles dejaba claro que: "Establecer un límite de edad estricto ignora esta variabilidad biológica".

Egan insiste en que que investigaciones recientes demuestran que los resultados en receptores de trasplante de pulmón de donantes mayores cuidadosamente seleccionados son comparables a los de pacientes más jóvenes.

Citó un estudio de un solo centro que no halló diferencias en la supervivencia a tres años entre receptores mayores de 70 años y aquellos de entre 50 y 60 años. En otro estudio de una sola institución con 1.025 pacientes, los resultados a corto plazo en grupos de pacientes mayores fueron comparables o incluso superiores a los de cohortes más jóvenes. Sin embargo, los receptores de trasplante de pulmón de donantes de 65 años o más presentaron una menor supervivencia a largo plazo.

Según el doctor Keller, no obstante, las tasas de supervivencia después del trasplante son un factor importante a considerar, ya que las tasas de supervivencia a uno y tres años se utilizan como indicador para evaluar el rendimiento de los programas de trasplante.

De esta forma, los expertos concluían que el objetivo final debería ser minimizar las muertes en lista de espera y garantizar que los órganos se destinen a candidatos que realmente se beneficien, lo cual se logra mejor mediante una evaluación individualizada, no por límites de edad.

En España, más que la edad cronológica, los equipos médicos valoran la edad biológica, el estado de salud general, la ausencia de otras enfermedades graves (comorbilidades) y la fragilidad del paciente.