Archivo - Imagen de recurso de una persona tomando suplemento de vitamina D. - VITAPIX/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los expertos de la Clínica Universidad de Navarra han advertido de que la edad, la obesidad, una dieta pobre y algunas enfermedades crónicas aumentan el riesgo de déficit de vitamina D.

Durante años, la vitamina D se ha asociado casi en exclusiva a la exposición solar y a la prevención de problemas óseos. Sin embargo, la evidencia científica acumulada en la última década ha ampliado de forma notable su papel en el organismo. Actualmente se sabe que este nutriente, que actúa más como una hormona que como una vitamina clásica, influye en múltiples sistemas y funciones del cuerpo humano.

"La vitamina D no solo regula la absorción de calcio y fósforo, también interviene en la función muscular, el sistema inmune, el metabolismo y la regulación de la inflamación", ha explicado Ana Hernández Moreno, responsable del Área de Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona.

Los expertos apuntan que, a pesar de vivir en un entorno con abundantes horas de sol, el déficit de vitamina D sigue siendo muy frecuente. El motivo principal está en los hábitos de vida actuales y en distintos factores biológicos: el trabajo en interiores, el uso necesario de fotoprotección y la menor intensidad de la radiación solar durante varios meses del año dificultan la síntesis cutánea.

A esto se suman otros factores como la edad avanzada, los fototipos altos, la obesidad, ciertas enfermedades crónicas o una dieta nutricionalmente pobre. "Aunque vivamos en un país soleado, la combinación de todos estos factores hace que el déficit siga siendo frecuente", subraya la especialista en Endocrinología y Nutrición.

La dieta por sí sola rara vez cubre las necesidades de vitamina D, ya que los alimentos que la contienen de forma natural son escasos, por lo que debe ir acompañada de otras indicaciones, como la exposición controlada a la luz natural.

En determinados casos la suplementación está indicada, pero siempre bajo criterio médico. "No se trata de tomar vitamina D por si acaso", advierte Hernández. En personas sanas sin déficit ni factores de riesgo, no se ha demostrado beneficio, y un consumo excesivo y prolongado puede provocar efectos adversos.

SALUD ÓSEA Y ETAPAS CLAVE EN LA MUJER

El papel mejor conocido de la vitamina D es su relación con la salud ósea. Los expertos destacan que es esencial para que el calcio se absorba correctamente y se incorpore al hueso, un equilibrio especialmente importante en etapas como la menopausia.

"El calcio son los ladrillos del hueso y la vitamina D es el cemento: si falta uno de los dos, el hueso no se forma correctamente", explica Álvaro Ruiz, especialista en Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra.

Además, durante el embarazo y la lactancia las necesidades de vitamina D también aumentan. "El feto y el recién nacido obtienen este nutriente de la madre, por lo que es fundamental mantener unos niveles adecuados para el correcto desarrollo óseo del bebé y para mantener la salud ósea de la madre", señala el especialista, quien recuerda la relación de esta vitamina con el metabolismo de la glucosa y el control de la tensión arterial también durante la gestación.