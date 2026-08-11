Eclipse Solar 2026: Todo lo que debes saber para proteger tus ojos y evitar daños en la retina

Archivo - Eclipse solar 2026 - PITRIS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EDIZIONES) -

Mañana 12 de agosto, España será uno de los países desde los que podrá contemplarse durante varias horas uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas: un eclipse solar. Sin embargo, la expectación que despierta este espectáculo natural también conlleva un riesgo poco conocido para la salud de nuestros ojos.

Y es que mirar el Sol sin la protección adecuada, aunque sólo sea durante unos segundos, puede provocar lesiones irreversibles en la retina y dejar secuelas visuales permanentes. ¿Sirven las gafas de sol? ¿Y una radiografía? ¿Es seguro utilizar el móvil, o mirar cuando el eclipse está casi completo? Para resolver estas y otras dudas, Europa Press Salud Infosalus conversa con el presidente de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), el oftalmólogo Alfredo García Layana, quien explica qué hacer, y qué no hacer, para disfrutar del eclipse sin poner en riesgo la salud ocular.

¿Puede un eclipse solar dejarte secuelas visuales para toda la vida?

Sí. Mirar el Sol sin protección puede causar retinopatía solar, una lesión de la retina que puede dejar una mancha central, distorsión, o pérdida de visión permanente. No todos los casos acaban así, pero la posibilidad existe, y por eso la prevención es esencial.

¿Cuántos segundos bastan para producir una lesión en la retina?

No se sabe un número exacto universal, depende de varios factores, pero no hay que olvidar que pueden bastar segundos, y con prismáticos o telescopios sin filtro el daño puede producirse en una fracción de segundo; así que no existe un 'vistazo seguro' sin protección.

¿Por qué el ojo no siente dolor mientras se está produciendo el daño?

Porque la retina no tiene receptores del dolor. Por eso una persona puede lesionarse sin notar quemazón, ni pinchazo, ni molestia inmediata; los síntomas suelen aparecer horas después.

¿Los daños son siempre irreversibles?

No. Muchas lesiones mejoran en semanas o meses, pero no hay un tratamiento que repare con seguridad la retina dañada, y algunas personas quedan con secuelas permanentes, sobre todo manchas o distorsión en la visión central.

¿Es verdad que el eclipse es más peligroso que mirar el Sol un día cualquiera?

El Sol no emite una radiación especial por estar eclipsado. El peligro aumenta porque el eclipse reduce el deslumbramiento y anima a mirar más tiempo; pero mirar directamente al Sol sin protección es peligroso tanto en un eclipse como en un día normal.

¿Qué síntomas pueden alertarnos de que hemos sufrido una lesión ocular?

Visión borrosa, una mancha oscura o 'punto ciego' en el centro, líneas rectas que se ven torcidas, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza, o cambios en la percepción de los colores. Si aparecen tras mirar el Sol o un eclipse, hay que consultar con oftalmología.

¿Sirven las radiografías para protegernos del eclipse solar?

No. Las radiografías y otros materiales oscuros caseros pueden reducir el brillo visible, pero no garantizan el filtrado seguro de la radiación solar; no deben usarse para mirar el eclipse.

¿Las gafas de sol nos protegen frente al eclipse solar?

No. Ni siquiera las gafas de sol muy oscuras sirven para mirar directamente al Sol. Para observación directa hacen falta filtros solares específicos que cumplan la norma ISO 12312-2.

¿Y varios cristales ahumados?

Tampoco. Superponer filtros improvisados, o usar cristales ahumados, no convierte el sistema en seguro; las recomendaciones oficiales los desaconsejan.

¿El móvil puede utilizarse como protección?

No como protección ocular. Ver una retransmisión en una pantalla es seguro, pero usar el móvil para apuntar al Sol no protege los ojos: al encuadrar podemos mirar accidentalmente el Sol, y si se fotografía el eclipse debe usarse filtro solar adecuado en la cámara.

¿Los prismáticos o telescopios son más peligrosos?

Sí, mucho más si no llevan filtro solar específico en la parte frontal del instrumento. Prismáticos, telescopios, o cámaras concentran la luz solar y pueden causar una lesión grave de forma inmediata; las gafas de eclipse no bastan si se mira a través de esos aparatos.

¿Se puede mirar cuando el eclipse está casi completo?

No. Mientras sea visible cualquier parte del Sol, por pequeña que sea, hay que utilizar protección adecuada. Para el público general, la recomendación más segura es no mirar nunca el Sol directamente durante un eclipse sin protección homologada.

¿Los ojos de los niños son más vulnerables?

No se sabe con precisión si, a igual exposición, el daño real es mayor que en adultos. Lo que sí está claro es que los niños son un grupo de especial riesgo práctico: pueden quitarse las gafas, mirar por curiosidad, o no seguir bien las instrucciones, por eso las guías insisten en supervisión estrecha.