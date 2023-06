Echarte la crema justo antes de dormir y otros errores que cometes en tu rutina diaria

MADRID, 16 Jun. (EDIZIONES) -

Siempre podemos mejorar y en nuestra rutina diaria de belleza es posible hacerlo. Quien se cuida se nota y es fundamental por ello, más si nos gusta el estar bien, el hacerlo de la mejor manera posible. Pedimos consejo a Héctor Núñez, más conocido como 'cosmetocrítico' en redes, un farmacéutico especializado en la industria cosmética y divulgador y que precisamente acaba de publicar 'Manual de Cosmética aplicada' (Libros Cúpula), donde trata estos asuntos.

Preguntado sobre los principales errores que cometemos en nuestra rutina diaria de belleza, este experto apunta en primer lugar a Infosalus que el no echarnos la crema una hora antes de acostarnos: "Se recomienda aplicar la cosmética un poco antes de irse a la cama, darle un margen de tiempo, porque si no al final quien se queda con la crema son las sábanas porque no permitimos al producto que penetre".

Hay que aplicar la crema entonces, según prosigue, un mínimo de una hora antes de irnos a dormir. "Pero muchas personas se lavan la cara, se echan la crema, se lavan los dientes y se van a la cama. Y un producto que es más graso, que le cuesta más penetrar, al final se nos quedará en las sábanas y no actuará sobre nuestra cara", manifiesta.

LA RUTINA DE LA NOCHE

¿Solo debemos lavarnos la cara al irnos a dormir? Lo ideal en su opinión es siempre hacerlo por la mañana, a través de una higiene del rostro para eliminar los restos cosméticos de la noche y así permitimos que lo que nos apliquemos por la mañana, como los antioxidantes, estos penetren mejor. "Si no por las mañanas tenemos nuestra capa de sebo y esto va a impedir que los cosméticos penetren y hagan su función", alerta.

Por lo menos, aunque sea, que le demos un agua al rostro, porque hay personas a las que les da pereza emplear un limpiador de rostro específico; y siempre lo hacen por la noche. "Al final la limpieza de noche no es solo desmaquillarnos, sino que acumulamos a lo largo del día sebo y polución, relacionada con envejecimiento cutáneo, y esto favorece la aparición de manchas y de capilares sanguíneos. Entonces al hacer limpieza retiramos la suciedad, el fotoprotector, el maquillaje y la polución, es un paso antiedad", según resalta.

¿PUEDO USAR CREMAS DEL CUERPO EN LA CARA?

¿Y qué pasa con utilizar productos del cuerpo en la cara? 'Cosmetocrítico' reconoce que, por norma general, puede hacerse, si bien con precisiones. Señala que en el tema de los limpiadores faciales se formulan con una carga de detergentes menor que para el resto del cuerpo. "Entonces, si usamos un limpiador de cuerpo en el rostro es posible que nos reseque más la cara", avisa.

A su vez, Núñez menciona que los fotoprotectores del cuerpo se pueden usar en la cara, aunque indica que, a lo mejor, la textura no sea lo más agradable, dado que algunos llevan una fase más grasa y que 'no le gusta nada a las pieles mixtas', como los formulados para el verano, que los hacen resistentes al agua y frente a la arena.

Es más, destaca que los productos antiedad del rostro se pueden emplear en el cuerpo en muchas ocasiones. Señala que habitualmente los productos corporales apenas llevan este tipo de ingredientes y, por eso, recomienda aprovecharlos y extender en la cara, pero también este tipo de cremas en el cuello y en el escote.

Eso sí, advierte de que hay ingredientes como el retinol, que es un poco irritante, y como la piel de la zona del cuello es más sensible quizá nos pueda irritar; aunque insiste en que todo depende de la concentración.

QUÉ SUCEDE CON LOS CONTORNOS DE OJO

Por otro lado, este experto en la industria cosmética llama la atención sobre el hecho de que uno de los errores frecuentes que solemos cometer es con los contornos de ojos: "Un producto que se ha desarrollado para la cara no ha sido testado a nivel oftalmológico y en muchas ocasiones nos los echamos bajo nuestro propio riesgo en la zona del contorno de ojos, cuando esto no debería ser así".

Eso sí, resalta que con una crema hidratante sencilla seguramente no pasará nada si esta la aplicamos sobre el contorno de ojos, pero siempre que respetemos medio centímetro de distancia con la línea de pestañas. "Productos sencillos sí, pero evitar si por ejemplo tenemos tendencia a la aparición de quistes de millium, o esas bolitas blancas que pueden aparecer en el contorno de los ojos", advierte.

La piel del contorno ojos es fina y sensible, según prosigue, al tiempo que resalta que una crema hidratante sencilla se puede emplear sin problema. Ahora bien, productos con retinoides, o exfoliantes o despigmentantes se deben evitar, según reitera; y siempre usar productos específicos para la zona si tenemos algún problema concreto.

ELEGIR EL MEJOR PRODUCTO PARA LA HIGIENE DE NUESTRA PIEL

Además, preguntamos a este farmacéutico especializado en la industria cosmética y divulgador sobre cuáles son en definitiva los mejores productos para nuestra piel y zanja rápidamente la respuesta: "Si se desconoce el tema de los ingredientes de los productos hay que basarse en el ensayo y error, en lo que mejor le funcione a cada uno".

Pone el ejemplo de un limpiador, con el que te puedes guiar por el tipo de piel para el que está destinado (pieles mixtas, secas, o grasas). En estos casos aconseja huir siempre de los indicados 'para todo tipo de piel', especialmente si tenemos la piel seca, o por el contrario grasa, porque sostiene que existe el peligro de que nos resequen si nuestra piel es seca.

"La mejor hidratante, de hecho, es tu limpiador", según subraya, y afirma que hay que buscar limpiadores suaves; a la hora de elegir también aconseja guiarnos por el tipo de piel para el que se han fabricado los diferentes productos.

Reconoce que un producto de supermercado no tiene por qué ser malo y que tampoco hace falta gastarse más de 100 euros en un producto cosmético nunca. "Si desconocemos el mundo cosmético quedarnos en el término medio. Pagar más de 100 euros es una barbaridad, un rango 30-50 euros es lo idóneo, aunque hay productos de precios inferiores que están bien, pero hay que conocer más porque influyen muchos factores a la hora del precio de un cosmético, tipo la composición y cantidad de ingredientes activos. Pero hay productos buenos en supermercado, así como en la farmacia; y viceversa", remarca este experto.

A la hora de conservarlas de la mejor manera, Héctor Núñez recuerda que en el frigo sí que es verdad que corremos el riesgo de que las emulsiones se nos rompan y estropeen el producto, aunque con frío dice que también es verdad que pueden darse menos reacciones de degradación.

"Esto es como los alimentos. En el caso de los productos cosméticos lo idóneo es guardarlos en un lugar fresco y seco. Entonces, este no es el baño, donde hay cambios de temperatura y de humedad. Los que tienen retinoides o son antioxidantes son aún más sensibles a estos cambios y lo preferible es que se encuentren por debajo de los 30 grados durante todo el año. Hay sitios donde el verano sube la temperatura de las casas, algo a tener en cuenta", apunta.