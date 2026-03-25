El ECDC registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE

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MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha registrado en la región de Lombardía (Italia) un caso humano de infección por influenza aviar A(H9N2) en un viajero que regresaba de un país no europeo donde el virus se había detectado previamente en aves. Se trata del primer caso notificado en la UE/EEE.

El paciente, que padece afecciones médicas preexistentes, actualmente se encuentra aislado en el hospital, recibiendo tratamiento médico.

Las autoridades sanitarias italianas realizaron un rastreo de contactos como medida de precaución para identificar y controlar una posible transmisión posterior e iniciaron diversas investigaciones epidemiológicas y microbiológicas.

Desde 1998, y hasta el 27 de febrero de 2026, se habían notificado 195 casos humanos de A(H9N2) en todo el mundo por 10 países de Asia y África, solo dos de ellas fueron mortales. No se han notificado brotes de infecciones humanas por influenza A(H9N2), ni casos documentados de transmisión de persona a persona.

Según recuerda el ECDC, el contacto directo con aves infectadas o entornos contaminados ha sido la fuente más probable de infección humana por virus de influenza aviar. No es de extrañar que se presenten casos esporádicos de influenza aviar en humanos en áreas donde el virus circula en las aves, añade.

Según la información compartida por las autoridades sanitarias italianas y el conocimiento de la epidemiología del virus, el ECDC considera actualmente que el riesgo de contraer la gripe A(H9N2) para la población general de la UE/EEE, derivado de este evento, es muy bajo. El ECDC está en contacto con las autoridades italianas y sigue de cerca la situación; reevaluará el riesgo a medida que disponga de más información.

El ECDC supervisa la epidemiología de la gripe zoonótica y la circulación de cepas de gripe aviar mediante actividades de inteligencia epidemiológica e intercambio de información entre socios internacionales.

Junto con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Laboratorio de Referencia de la UE para la Gripe Aviar, el ECDC elabora un informe trimestral sobre la situación de la gripe aviar en la UE/EEE.

El más reciente se publicó en marzo de 2026.