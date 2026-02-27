El ECDC notifica más de 70 casos de chikungunya entre viajeros que regresan de Seychelles a Europa desde noviembre

Archivo - Mosquito. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado de que, desde noviembre de 2025, se han detectado en 10 países europeos más de 70 casos de chikungunya entre viajeros que regresaban de Seychelles, lo que supone un "aumento considerable" en comparación con los primeros meses del año.

Según ha detallado el ECDC, no se habían notificado casos relacionados con Seychelles antes de 2025. El país está enfrentando en la actualidad una transmisión continua del virus, de forma que el organismo europeo ha advertido de que la probabilidad de infección entre los viejeros es "alta".

Dado que la temporada alta de viajes es entre febrero y abril, ha recomendado a los viajeros que refuercen las medidas de prevención contra las picaduras de mosquitos durante su estancia, a través del uso de repelentes, mosquiteras y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. También se puede considerar la vacunación según las recomendaciones del país de origen.

La aparición de la enfermedad del virus chikungunya en Seychelles coincide con una propagación regional más amplia en las islas del océano Índico. Actualmente, la actividad del virus chikungunya en la zona es mayor, con casos notificados en Mauricio, Comoras y las regiones ultraperiféricas de la UE, la Isla Reunión y Mayotte.

En 2025, tanto la Isla Reunión como Mayotte experimentaron brotes importantes. Según las autoridades sanitarias locales, el virus chikungunya está actualmente más extendido en Seychelles que otros virus transmitidos por vectores.

TRANSMISIÓN LOCAL "IMPROBABLE" EN EUROPA

El ECDC ha señalado que es "improbable" que haya una transmisión local en Europa continental tras el regreso de un viajero que haya sido infectado, ya que las condiciones ambientales invernales no son favorables para la actividad de los mosquitos 'Aedes', la especie que puede transmitir el virus chikungunya.

En caso de infección, los síntomas pueden aparecer varios días después, incluso al regresar a casa, e incluyen dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos, y dolor muscular y articular.

Los viajeros que se sientan mal durante el viaje deben consultar a un médico, especialmente si presentan fiebre o dolor articular. Deben evitar futuras picaduras de mosquitos usando repelente y ropa protectora, descansar y mantenerse hidratados, y, si es posible, evitar continuar el viaje si no se encuentran bien.

Al regresar de un viaje, las personas deben controlar su salud para detectar síntomas durante hasta tres semanas, buscar asesoramiento médico si presentan síntomas e informar a su proveedor de atención médica sobre su viaje reciente.

Aunque el chikungunya generalmente no se considera una enfermedad mortal, ciertos factores pueden aumentar el riesgo de una enfermedad más grave. Estos incluyen estar en las últimas semanas de embarazo, lo que puede suponer un riesgo para los recién nacidos expuestos durante el parto, ser mayor de 65 años o tener afecciones de salud subyacentes.

El ECDC ha destacado que está monitorizando la situación y ofrecerá actualizaciones periódicas a través de su página web.