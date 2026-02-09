El ECDC notifica 5 bebés hospitalizados en España tras consumir productos de nutrición contaminados con cereulida

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado sobre la notificación en España de la hospitalización y posterior alta, durante el mes de diciembre del pasado año, de cinco bebés que consumieron productos de nutrición infantil contaminados con cereulida.

Al respecto, fuentes del Ministerio de Sanidad han señalado a Europa Press que estos casos no se han podido confirmar, con lo que se mantiene solo la sospecha, y que, en caso de producirse alguna confirmación, será la propia cartera gubernamental quien informe.

Según el ECDC, las autoridades españolas notificaron un total de ocho casos de vómitos, todos ellos con un historial de consumo de un producto potencialmente afectado por esta toxina producida por la bacteria 'Bacillus cereus', que puede causar náuseas, vómitos y diarrea.

De este modo, tres de estos menores no tuvieron que ser llevados al hospital. Además, ninguno de los ocho casos sospechosos sobre los que se ha informado ha sido confirmado en laboratorio.

El ECDC ha señalado también que, aunque se recibieron notificaciones adicionales, no fue posible establecer una relación de causalidad entre la presentación clínica y el consumo de los lotes afectados.

RETIRADA PREVENTIVA DE DIFEFENTES PRODUCTOS

Previamente, esta organización ya había informado de la retirada preventiva de diferentes productos de nutrición infantil en varios países, entre ellos España. Las mismas se iniciaron en el mes de diciembre del pasado año y han afectado a distintas marcas comerciales.

Tras ello, las mencionadas medidas han continuado, ya que los análisis llevados a cabo hasta ahora han identificado que el ingrediente contaminado es el aceite de ácido araquidónico (ARA), que es un suplemento de omega 6.

RESTO DE PAÍSES AFECTADOS EN EUROPA

En cuanto al resto de países afectados en Europa, Bélgica ha informado de cinco niños que han dado positivo en las pruebas clínicas, mientras que Dinamarca ha notificado casos de menores con diarrea tras el consumo de los productos retirados, pero no ha confirmado vinculación al respecto, pese a ello.

Por su parte, las autoridades francesas han indicado que, hasta la fecha, 11 niños fueron hospitalizados y, posteriormente, dados de alta, de los cuales en cinco fue confirmado el consumo de este tipo de productos. Además, en el país vecino, la gastroenteritis está activa actualmente y se notificaron recientemente dos muertes infantiles no explicadas para las que no existe vínculo con el consumo de cereulida.

Por último, Reino Unido ha informado de un total de 36 casos con síntomas gastrointestinales tras el consumo de lotes implicados en esta causa. De ellos, 24 han sido en Inglaterra, siete en Escocia, tres en Gales, uno en Irlanda del Norte y otro en territorios autónomos dependientes de la Corona británica.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

A juicio del ECDC, los productos que han sido retirados se distribuyen ampliamente en Europa, por lo que cree que la probabilidad de exposición a un lote de fórmula contaminada es, por lo tanto, de moderado a alto para los niños que la beben. Sin embargo, el impacto de la exposición a la toxina y el desarrollo de síntomas gastrointestinales es de bajo a moderado dependiendo de la edad del niño.

En este sentido, el citado organismo ha explicado que recién nacidos y lactantes menores de seis meses pueden tener más probabilidades de desarrollar síntomas y son más sensibles a la deshidratación y anomalías electrolíticas, entre otras. En resumen, considera que el riesgo global para los menores de un año es moderado.

El ECDC ha recordado que se está preparando una evaluación rápida de los brotes, cuya publicación está prevista para el jueves, 19 febrero. Mientras, ha señalado que se ha compartido una encuesta con los centros nacionales de coordinación para las enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua con el fin de recoger información sobre la definición del caso, necesidad de apoyo de laboratorio e indicación para los ensayos.