El ECDC no descarta que en "próximas semanas" puedan surgir más casos de hantavirus relacionados con el 'MV Hondius'

ECDC ve "posible" que en "próximas semanas" surjan más casos de hantavirus relacionados con el 'MV Hondius' - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), Pamela Rendi-Wagner, ha manifestado que es "posible" que "en las próximas semanas" surjan "casos adicionales" de hantavirus entre los pasajeros y tripulantes del crucero 'MV Hondius'.

Esta situación puede darse "debido a las incertidumbres que persisten y al largo período de incubación", ha declarado, al tiempo que ha subrayado que "esta es la razón por la que el criterio de precaución del ECDC ha sido muy importante desde el principio". Por ello, esta institución ha asegurado que sigue "trabajando en primera línea para apoyar a los Estados miembros de la Unión Europea (UE)".

Esta entidad, que ha enfatizado que todas las personas a bordo de esta embarcación "son consideradas de alto riesgo y repatriadas, sintomáticas o no, a través de vuelos no comerciales", ha afirmado que los que presentan síntomas "requieren aislamiento médico inmediato, pruebas y atención médica". Por su parte, a los que no, "se les pide que se pongan en cuarentena" durante "un máximo de seis semanas", ha declarado.

LA MUJER QUE HA DADO POSITIVO EN FRANCIA SE HALLA "EN CUIDADOS INTENSIVOS"

En este contexto, y tras exponer que la mujer que ha dado positivo en Francia en las últimas horas "se encuentra en cuidados intensivos", el ECDC ha recordado que uno de sus expertos se halla en esta embarcación desde el 6 de mayo. A este se han unido otros a través del Grupo de Trabajo sobre Salud de la UE "para prestar apoyo técnico y operativo a las autoridades españolas", ha explicado.

Por ello, ha puesto de relieve su colaboración estrecha también con "la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios para apoyar una respuesta coordinada y el intercambio de información". De hecho, se comunicó con el Laboratorio de Referencia de Salud Pública de la UE para patógenos virales emergentes, transmitidos por roedores y zoonóticos, para prestar apoyo y "garantizar diagnósticos rápidos y de alta calidad".

Al respecto, ha expuesto que "la secuenciación genética reciente del virus sugiere fuertemente que las muestras de pasajeros probadas confirmadas están vinculadas a la misma fuente original de infección". "La información genómica también muestra que el virus involucrado en el brote es similar a los virus andinos que ya circulan en América del Sur y no es una variante nueva", ha zanjado.

"Actualmente, no hay evidencia de que esta variante se propague más fácilmente o cause enfermedades más graves que otros virus andinos", ha resuelto el ECDC, que ha concluido afirmando que la evolución reciente no afecta a su evaluación, por lo que "el riesgo para la población general en la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE) sigue siendo muy bajo".