El ECDC liderará la integración de la vigilancia de aguas residuales para rastrear enfermedades infecciosas en Europa

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado este miércoles de su intención de liderar la consolidación e integración de la vigilancia de aguas residualas en Europa como herramienta complementaria a la monitorización y rastreo de enfermedades infecciosas.

Según ha destacado, la vigilancia de aguas residuales puede proporcionar datos útiles para supervisar poliovirus, SARS-CoV-2, virus de la influenza y otros patógenos, así como para evaluar los riesgos y tomar decisiones en salud pública, complementando la información de otros sistemas de vigilancia.

En este contexto, y dado el considerable aumento de la evidencia científica que respalda este enfoque tras la pandemia de Covid-19, el organismo ha publicado un marco de acción en el que describe los pasos que adoptará para esta integración estratégica y científica y ofrece información para los responsables de las políticas a nivel nacional y de la Unión Europea, así como para las partes interesadas y actores implicados.

El centro se ha propuesto formar una red de vigilancia basada en aguas residuales dentro de la estructura de organismos competentes de coordinación del ECDC para apoyar el desarrollo de un sistema de vigilancia de aguas residuales sostenible y flexible a nivel de la UE/EEE. También ha señalado que ofrecerá actividades de apoyo de laboratorio para la red de vigilancia de aguas residuales.

Entre las acciones propuestas, el ECDC ha apostado por organizar consultas con las partes interesadas y expertos para identificar patógenos candidatos y problemas de salud relacionados para la evaluación del estado del trabajo de rutina para enfermedades infecciosas; coordinar y apoyar la integración de los datos; y evaluar las opciones de bases de datos y generación de informes más adecuados para los datos.

El ECDC ha destacado que la Comisión Europea ya ha puesto en marcha varias iniciativas para explorar y fortalecer la vigilancia basada en aguas residuales. Estos esfuerzos han sentado las bases para las actividades que el ECDC llevará a cabo para integrar este sistema de forma más completa en los sistemas de vigilancia de enfermedades infecciosas de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.

Una actualización de la legislación de la UE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, que entró en vigor en 2025, ha introducido nuevos requisitos nacionales para diversas actividades relacionadas con el monitoreo de aguas residuales. Sin embargo, el ECDC ha apuntado que la implementación de la vigilancia de aguas residuales y su capacidad para fundamentar las acciones de salud pública aún presentan diferencias en la UE/EEE, lo que pone de relieve la necesidad de mayor coordinación y orientación a nivel europeo.

"Ahora es el momento de hacer un balance de las experiencias y lecciones aprendidas hasta la fecha y construir sistemas sostenibles que puedan fundamentar eficazmente la toma de decisiones en materia de salud pública. El ECDC se propone sentar las bases para liderar estos esfuerzos", ha señalado el organismo europeo.