El ECDC estima que el riesgo para Europa del brote de hantavirus en el crucero "es muy bajo"

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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) considera que el riesgo del brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius', fondeado en las costas de Cabo Verde, "es muy bajo, dado que se están implementando medidas adecuadas de prevención y control de infecciones a bordo y que los hantavirus no se transmiten fácilmente entre personas".

Además, recomienda a las autoridades portuarias y sanitarias que apliquen las medidas adecuadas de prevención y control de infecciones, incluido el uso de equipos de protección individual al atender a personas con sospecha de infección.

El ECDC apunta que aun hay varios aspectos de este brote que están bajo investigación, incluyendo la identificación de la especie de virus involucrada, el origen de la infección, el alcance de la propagación entre pasajeros y tripulación, y si se ha producido transmisión entre personas.

Por ello, el ECDC está siguiendo de cerca la situación y se encuentra en contacto con las autoridades nacionales de salud pública y la Organización Mundial de la Salud para evaluar la información epidemiológica disponible y las posibles implicaciones para Europa.

Recuerda que los hantavirus son virus que pueden transmitirse de animales a humanos, con mayor frecuencia cuando las personas inhalan polvo o partículas diminutas provenientes de la orina, las heces o la saliva de roedores infectados, especialmente en lugares cerrados o con poca ventilación.

En América, algunos hantavirus pueden causar el síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad grave caracterizada por fiebre y síntomas generales, seguidos de dificultad respiratoria aguda y shock.

La mayoría de los hantavirus no se transmiten de persona a persona. La excepción es el virus de los Andes, reportado principalmente en algunas zonas de Sudamérica, que se ha demostrado que se propaga entre personas, generalmente a través del contacto cercano y prolongado. Aún se desconoce si la transmisión en el brote actual se produjo por exposición ambiental o entre individuos, y todavía no se ha identificado el hantavirus específico involucrado.