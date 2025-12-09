El ECDC alerta de un récord de infecciones por 'Listeria' tras registrar 3.041 casos en Europa en 2024

Archivo - Imagen de recurso laboratorio. - JAVI SANZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Europa registró el año pasado 3.041 casos de listeriosis, con una tasa de 0,69 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un aumento del tres por ciento respecto a 2023 y una cifra récord desde 2007, según muestra el informe sobre zoonosis elaborado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Las zoonosis son enfermedades infecciosas que pueden propagarse entre animales y humanos debido a bacterias, virus, hongos y parásitos. El documento publicado este martes se basa en los resultados de las actividades de seguimiento y vigilancia de zoonosis realizadas en 2024 en 27 Estados miembros, el Reino Unido y ocho no Estados miembros.

Según recoge, la listeriosis fue la cuarta y más grave enfermedad zoonótica notificada en Europa, con el mayor porcentaje de hospitalizaciones y la tasa de letalidad más alta. De los 3.041 casos detectados, 1.715 requirieron hospitalización (97,3%), mientras que 301 pacientes fallecieron (15,6%).

Además, se identificaron 38 brotes de 'Listeria monocytogenes' transmitidos por alimentos, que produjeron 210 casos de enfermedad en humanos. Del total de pacientes, 149 (72,3%) requirieron ingreso hospitalario y 17 (8,1%) fallecieron.

El ECDC ha explicado que la tendencia ascendente de infecciones de listeriosis observada en los últimos años puede reflejar varios factores, entre ellos el envejecimiento de la población europea, el cambio de hábitos alimentarios, con un aumento del consumo de alimentos listos para comer, y prácticas inadecuadas de manipulación y almacenamiento de alimentos.

Respecto a la vigilancia de 'Listeria monocytogenes' en alimentos listos para el consumo, el documento indica que la proporción de muestras que superan los límites de seguridad alimentaria de la UE osciló entre el cero y el tres por ciento en todos los productos analizados, siendo las salchichas fermentadas los productos contaminados con mayor frecuencia.

'CAMPYLOBACTER' Y 'SALMONELLA' REPITEN COMO LÍDERES

Si bien 'Listeria monocytogenes' representa el mayor riesgo de enfermedad grave, 'Campylobacter' y 'Salmonella' siguen siendo las causas más comunes de enfermedades transmitidas por los alimentos en Europa, y la carne de aves de corral y los huevos son fuentes importantes de infección.

En concreto, el año pasado se produjeron 168.396 casos de infección por 'Campylobacter', lo que supone 55,3 casos por cada 100.000 personas y un incremento del 11,9 por ciento en comparación con la tasa notificada en 2023. Además, se registraron 79.703 casos de salmonelosis, 18,6 casos por cada 100.000 personas, esto implica un ligero incremento del 1.7 por ciento frente a 2023.

Respecto a la tercera y quinta zoonosis más notificadas en humanos, estas fueron las infecciones por 'Escherichia coli' productora de toxina Shiga (STEC), con 11.738 casos (3,5 casos por cada 100.000 personas), y la equinococosis, con 984 casos (0,22 casos por cada 100.000 personas).

El ECDC ha detallado que el aumento de casos de todas estas infecciones en el periodo 2020-2024 se debe principalmente a las interrupciones en la vigilancia y la notificación de enfermedades relacionadas con la pandemia durante los años de la misma.

BROTES DE ZOONOSIS POR TRANSMISIÓN ALIMENTARIA

En líneas generales, el informe recoge que se notificaron 6.558 brotes de transmisión alimentaria en Europa en 2024, un 14,5 por ciento más que en 2023. También aumentó el número de casos humanos notificados, 62.481 (+14,5%) y hospitalizaciones, 3.336 (+15,2%). Por el contrario, el número de muertes disminuyó un 18,5 por ciento, registrando un total de 53 muertes relacionadas.

'Salmonella spp.', norovirus y 'Campylobacter' fueron las causas más comunes identificadas de brotes transmitidos por alimentos en 2024.

"Este año, un número significativo de países de la UE no cumplió todos los objetivos de reducción de Salmonella en aves de corral, y solo 14 Estados miembros alcanzaron el pleno cumplimiento", ha declarado el jefe de la Unidad de Riesgos Biológicos y Salud y Bienestar Animal de la EFSA, Frank Verdonck. A este respecto, solo 14 Estados miembros alcanzaron el pleno cumplimiento en 2024, en comparación con 15 en 2023 y 19 en 2022.

"Esto nos recuerda que controlar las bacterias transmitidas por los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria requiere un esfuerzo continuo y la coordinación intersectorial, en consonancia con el enfoque 'One Health'", ha señalado Verdonck.

Para finalizar, el ECDC ha recordado que la mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos se pueden prevenir y, para ello, ha instado a seguir prácticas adecuadas de higiene alimentaria en la cocina, ya que pueden mitigar el riesgo de infección.

En concreto, ha detallado la importancia de mantener el frigorífico a 5ºC o menos; consumir alimentos, incluidos los productos listos para consumir, antes de la fecha de caducidad; cocinar bien los alimentos, especialmente la carne y las aves; lavarse las manos, cuchillos y superficies después de manipular alimentos crudos; mantener los alimentos cocinados separados de los productos crudos; y que los grupos vulnerables eviten consumir alimentos de alto riesgo, como productos listos para consumir, leche no pasteurizada y quesos blandos elaborados con ella.