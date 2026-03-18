El ECDC advierte de que las personas que viajen a Cabo Verde tienen riesgo moderado de contraer la bacteria 'Shigella'

Archivo - Imagen de recurso de una persona con dolor abdominal. - QUIRÓNSALUD - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha advertido de que las personas que viajen a Cabo Verde tienen un riesgo moderado de contraer 'Shigella' u otras infecciones gastrointestinales.

En su última actualización epidemiológica, el organismo ha señalado que, desde el año 2022 hasta marzo de 2026, 13 países de la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos han notificado un total de 766 casos confirmados y posibles de shigelosis entre viajeros que regresaban de Cabo Verde.

Además, durante el mismo período, también se han registrado más de 300 casos confirmados y posibles de otras infecciones gastrointestinales, como salmonelosis, campilobacteriosis, giardiasis, criptosporidiosis, yersiniosis, amebiasis e infecciones por 'Escherichia coli' productora de toxina Shiga y enteroinvasiva (STEC y EIEC), en viajeros que regresaban de Cabo Verde.

Por el momento, ninguno de estos casos se ha registrado en España. No obstante, el ECDC espera que más casos adiciconales debido a que todavía no se ha identificado la fuente de infección.

Asimismo, el ECDC no descarta la transmisión de patógenos en los países de la Unión Europea, especialmente en el caso de 'Shigella', que tiene una dosis infecciosa baja. "'Shigella' y otras infecciones gastrointestinales se propagan fácilmente por vía fecal-oral a través del contacto personal cercano, superficies contaminadas y la manipulación de alimentos. También es posible la transmisión sexual. Pueden producirse casos secundarios en hogares, guarderías, centros sanitarios y otros entornos de contacto cercano", concreta el organismo europeo.

Según la información epidemiológica disponible, la mayoría de las personas con shigelosis y otras infecciones gastrointestinales, incluida la salmonelosis, se alojaron en la misma cadena hotelera en la región de Santa María, en la isla de Sal.

La información actual sugiere firmemente una transmisión a través de alimentos o agua, aunque también son plausibles algunos casos de transmisión directa de persona a persona a través de la vía fecal-oral.

EXTREMAR LA HIGIENE DE MANOS

Ante la situación actual, el ECDC recomienda a los viajeros extremar la higiene de manos, especialmente antes de cocinar o comer y después de usar el baño. Asimismo, aconseja consumir alimentos bien cocinados y servidos calientes, y evitar productos precocinados, así como frutas y verduras sin lavar, ensaladas y bebidas con hielo. También recomienda beber agua embotellada o hervida.

En caso de presentar síntomas durante o después del viaje, como diarrea -incluida con sangre-, fiebre o calambres abdominales, aconseja buscar atención médica de inmediato.

Por su parte, el ECDC insta a los profesionales sanitarios a mantener una especial vigilancia ante posibles infecciones gastrointestinales en viajeros procedentes de Cabo Verde, así como a garantizar una correcta toma de muestras y la realización de pruebas diagnósticas. Además, pide notificar los casos a las autoridades nacionales de salud pública conforme a los sistemas de vigilancia y reforzar el asesoramiento previo al viaje sobre seguridad alimentaria, agua potable y medidas de higiene.