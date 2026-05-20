El ECDC advierte sobre la creciente propagación de 'Shigella' multirresistente en Europa y EEUU

Archivo - Cultivo y prueba sensible en medio de agar Salmonella Shigella - MD ARIFUL ISLAM/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha comunicado la creciente propagación de 'Shigella' multirresistente en Europa y Estados Unidos, tras notificar desde 2023 más de 2.300 infecciones vinculadas a siete grupos genéticamente distintos de Shigella sonnei y Shigella flexneri multirresistentes (MDR/XDR).

Estos grupos incluyen cadenas de transmisión tanto antiguas como identificadas más recientemente y se asocian principalmente, aunque no exclusivamente, con hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Así, recuerdan que la creciente circulación de cepas de Shigella multirresistentes (MDR/XDR) representa un problema de salud pública, ya que las opciones de tratamiento son cada vez más limitadas. Al mismo tiempo, la bacteria se propaga con mucha facilidad entre personas, incluso a través del contacto sexual.

Un motivo de "especial preocupación" en este momento para el ECDC es la próxima temporada de viajes, los eventos del Orgullo y los festivales, que podrían aumentar la probabilidad de transmisión en toda Europa. Por lo que pide a los profesionales sanitarios a considerar la posibilidad de 'Shigella' de transmisión sexual en pacientes con síntomas de gastroenteritis, a realizar pruebas de sensibilidad antimicrobiana cuando se requiera tratamiento antibiótico y a notificar los casos a las autoridades de salud pública.

El ECDC también exhorta a los países a reforzar la vigilancia microbiológica y la secuenciación genómica para ayudar a detectar posibles brotes y controlar la propagación de cepas resistentes. Y para reducir el riesgo de infección y su posterior transmisión, aconseja a las personas que eviten la actividad sexual si tienen diarrea o síntomas gastrointestinales, que mantengan una buena higiene y que busquen atención médica si los síntomas son graves o persistentes.

¿QUÉ ES LA SHIGELOSIS?

La shigelosis es una infección intestinal que comúnmente causa diarrea, calambres estomacales y fiebre. La mayoría de las infecciones son leves y La enfermedad suele resolverse sin antibióticos, pero puede presentarse una enfermedad grave, especialmente en personas inmunodeprimidas.

Si bien tradicionalmente se asocia con brotes transmitidos por alimentos y agua, la transmisión de 'Shigella' notificada al ECDC ha incluido cada vez más la transmisión sexual en los últimos años. Varias de las cepas circulantes presentan ahora marcadores de resistencia a múltiples antibióticos de primera y segunda línea utilizados para tratar la shigelosis.